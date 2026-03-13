Luis Malagón: ¿Qué es el tendón de Aquiles, cómo se rompe y cuáles son sus síntomas?

Se trata, sin duda alguna, de una de las lesiones más importantes, dolorosas y trascendentales que puede tener cualquier deportista profesional. Luis Malagón se rompió el tendón de Aquiles en el último compromiso del Club América, por lo que luce interesante conocer más respecto a esta lesión.

El tendón de Aquiles es uno de los puntos más importantes para cualquier deportista que forma parte del profesionalismo, por lo que un rompimiento de este puede significar un periodo de muchos meses de rehabilitación tal y como ocurrirá con Luis Malagón, quien con ello se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué es el tendón de Aquiles y cómo se rompe?

Fue en el duelo de Concachampions, en donde América logró la victoria como visitante, que Luis Ángel Malagón sufrió el rompimiento del tendón de Aquiles, una estructura fibrosa que se ubica en la parte posterior del tobillo y que, en esencia, une los músculos del talón con la pantorrilla, logrando así el efecto de correr, caminar y saltar.

Su función principal es facilitar la flexión plantar y, a menudo, su rotura sugiere una especie de chasquido cuando el tendón se somete a un estrés por demás extremo, el cual es superior a su resistencia. Esto fue precisamente lo que ocurrió con Luis Malagón al momento de despejar un balón.

Esta rotura también se puede deber a otros puntos interesantes como el aumento repentino de una actividad física, tal y como ocurre con los futbolistas profesionales y los partidos que deben disputar en un determinado periodo de tiempo. Del mismo modo, realizar movimientos bruscos pueden generar su rompimiento completo.

Rompimiento del telón de Aquiles de Luis Malagón; ¿cuáles son los síntomas?

Al tratarse de uno de los lugares más importantes de la zona baja del cuervo, al momento de su rotura el tendón de Aquiles no solo causa un dolor inmediato, sino sumamente intenso. Del mismo modo, es posible que exista una dificultad para caminar, inflamación o, colocar fuerte el pie en el piso.