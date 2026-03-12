¿América podría despedir a Luis Malagón? Estos 3 porteros alzan la mano para llegar al club

La actualidad de Luis Ángel Malagón es una de las más complicadas de su carrera como futbolista profesional, pues además de perder la titularidad en el último juego del Club América, también ocurrió lo mismo con la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con 29 años de edad, Luis Malagón ha atravesado por una serie de errores importantes que le han impedido mantener la regularidad en el terreno de juego. Por tal motivo, en el Club América no verían con malos ojos un cambio de aires de cara a la siguiente temporada de la Liga BBVA MX considerando la seria lesión que tuvo en el último duelo de Concachampions.

¿Qué porteros podrían reemplazar a Luis Malagón en el América?

De acuerdo con información de El Futbolero México, el Club América ha comenzado a considerar la posibilidad de buscar otro guardameta dentro del Clausura 2026 en caso de que el club sí se decante por dejar ir a Luis Malagón, quien hasta el momento sigue firme dentro de la convocatoria de Javier, el Vasco Aguirre.

La fuente menciona que, entre las opciones, aparece Keylor Navas, actual guardameta de los Pumas de la UNAM, que es considerado el mejor portero en la historia de la Concacaf por encima de Guillermo Ochoa y que, hasta ahora, no ha firmado una extensión de contrato con el club capitalino.

Otra opción es la de Carlos Acevedo, quien podría ser el tercer guardameta de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de su paso por Santos Laguna. Finalmente, la tercera opción podría ser Andrés Sánchez, portero mexicano que milita en el Atlético de San Luis.

¿Cuáles son los números de Luis Malagón en América?

A pesar del bajón de juego que Luis Malagón ha tenido en las últimas semanas, la realidad es que el guardameta entrará a la historia como uno de los pocos en lograr tres campeonatos con el Club América. Del mismo modo, desde su llegada a Coapa en enero del 2023 el portero acumula 143 partidos, mismos en los cuales registra 138 goles y 58 vallas invictas.