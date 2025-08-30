ÚLTIMA HORA: El Tano Ortiz regresa a la actividad y tiene nuevo equipo

Fernando “Tano” Ortiz, exdefensor central y estratega con recorrido en la Liga MX, ha sido oficializado como nuevo director técnico de Colo Colo, el club más laureado de Chile. La directiva de Blanco y Negro aprobó su contratación de forma unánime tras la salida de Jorge Almirón, apostando por un perfil con experiencia internacional y enfoque ofensivo.

Fernando Ortiz, de 47 años, firmó un contrato por 16 meses con el “Eterno Campeón” y debutará el próximo 14 de septiembre en el Superclásico ante Universidad de Chile. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, luego de un paso turbulento por Santos Laguna, donde acumuló apenas 2 victorias, 1 empate y 14 derrotas, con un rendimiento de apenas 13.72%.

¿Cuáles fueron los números de Fernando Ortiz con América y Rayados?

Su trayectoria en la Liga MX ha sido variada. En 2022, asumió el mando del América tras la salida de Santiago Solari. En 55 partidos con las Águilas, logró 32 victorias, 14 empates y 9 derrotas, alcanzando un rendimiento del 66%. Aunque no consiguió títulos, llevó al equipo a tres semifinales consecutivas, consolidando una propuesta táctica basada en el 4-2-3-1 y dando protagonismo a jugadores como Diego Valdés.

En 2023, Tano Ortiz fue fichado por Rayados de Monterrey. En su etapa con los regiomontanos, dirigió 61 partidos, con 35 triunfos y 11 empates en todas las competiciones. Su gestión mantuvo al equipo en la parte alta de la tabla, aunque nuevamente las fases finales se le resistieron. Fue eliminado en cuartos de final por Atlético de San Luis en el Apertura 2023 y en semifinales por Cruz Azul en el Clausura 2024.

Su última experiencia fue con Santos Laguna, donde renunció tras una campaña para el olvido. Ahora, en Colo Colo , Ortiz buscará redimirse y demostrar que su estilo puede triunfar en el exigente entorno del futbol chileno. El argentino llega con la misión de devolver al Cacique su protagonismo continental y fortalecer el desarrollo de juveniles, una de sus prioridades como entrenador.

