El Mundial 2026 suma otro invitado desde el continente africano

La Selección de Túnez selló este lunes su pase al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo, gracias a un gol agónico de Mohamed Ali Ben Romdhane en el minuto 94. Con esta victoria, los “Águilas de Cartago” se consolidan como líderes del Grupo H de las Eliminatorias africanas y se convierten en el segundo representante de África con boleto asegurado, junto a Marruecos.

¿Cuántas veces ha clasificado Túnez a un Mundial?

El conjunto dirigido por Walid Regragui ha tenido un camino impecable en la clasificación, acumulando siete victorias y un empate en ocho partidos, con 13 goles a favor y ninguno en contra. Esta solidez defensiva y efectividad ofensiva les permite llegar al Mundial con altas expectativas, en lo que será su séptima participación histórica en la Copa del Mundo.

Además, Túnez logra clasificar por tercera vez consecutiva, tras haber estado presente en Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta última edición, dejaron una huella imborrable al vencer a Francia 1-0 en la fase de grupos, aunque no lograron avanzar a octavos. Su primera aparición mundialista fue en Argentina 1978, donde hicieron historia al convertirse en el primer país africano en ganar un partido en la Copa del Mundo, derrotando a México 3-1.

¿Cuántas selecciones ya están clasificadas para el Mundial 2026?

Con esta clasificación, Túnez se une a una lista de 18 selecciones que ya tienen su boleto para el Mundial 2026:

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia

CONCACAF: México, Canadá y Estados Unidos

AFC: Irán, Japón, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán y Jordania

OFC: Nueva Zelanda

CAF: Marruecos y Túnez

Con el Mundial cada vez más cerca y el cupo de 48 selecciones llenándose poco a poco, Túnez ya tiene su lugar asegurado en la máxima fiesta del futbol. África espera por más representantes, pero los “Águilas de Cartago” ya están listos para volar alto en 2026.

