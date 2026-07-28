Mala racha para Armando González; esta fue la última vez que anotó gol

El presente del Guadalajara luce bastante ilusionante al tomar en cuenta el poderío del plantel. Sin embargo, en estos primeros dos juegos del Apertura 2026 se percibe un sentido de alerta por algo que también perjudicó las actuaciones generales de las Chivas de Gabriel Milito cuando llegó. Al equipo le cuesta convertir las acciones generadas en goles. Ante eso, Armando González requiere de un reencuentro con las anotaciones, tomando en cuenta que no marca desde abril pasado.

¡Regresó la Liga MX! Los golazos que encendieron las Jornadas 1 y 2

¿Cuándo fue la última vez que Armando González marcó gol?

Obviamente el dato luce bastante preocupante si se comparte sin contexto, pero se debe indicar que Chivas cedió a 5 futbolistas para la selección mexicana. Jugadores como Armando González no participaron en la liguilla, por lo que la Hormiga llega con 6 juegos sin anotar en Liga MX. Se fue en blanco en los últimos duelos del Clausura 2026 cuando se jugó ante Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos.

Ahora, en medio también estuvieron las actividades de selección nacional donde el joven mexicano no tuvo muchas oportunidades, sobre todo en las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Allí solamente tuvo minutos en el primer encuentro, cuando ingresó al minuto 76 del juego contra Sudáfrica.

Ahora, en lo referente al iniciado torneo, Armando González entró de cambio en un juego donde el equipo no tuvo reacción ante Toluca. Mientras que en la segunda fecha inició de titular ante la suspensión de Ángel Sepúlveda… sin suerte frente al arco. Por eso, el próximo juego ante Puebla parece el escenario ideal para reencontrarse con el gol, meses después del doblete que le marcó a Pumas el 5 de abril de 2026.

¿Armando González ya le marcó a todos los equipos de la Liga MX?

Según lo reportado, parece que las opciones de Armando González para salir a Europa se enfrían en este mercado, por lo que debe enfocarse en aprovechar los partidos que Gabriel Milito le dé en este inicio de campaña. Y precisamente Puebla es de los clubes a los que no le ha marcado. La terna que completa esa lista que busca batir en este Apertura 2026 está comprendida por Tigres, Toluca y Cruz Azul.