Chivas recibió estos millones por parte de FIFA gracias a sus seleccionados nacionales

El tema de los seleccionados nacionales en las Chivas tomó matices bien marcados desde la mega convocatoria de Javier Aguirre que impidió que cinco futbolistas disputaran la liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, en estos momentos dicha situación no le salió tan mal al Guadalajara… en el ámbito económico. Y es que la institución recibirá millones de pesos gracias a FIFA. He aquí la explicación.

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¿Cuánto dinero recibió Chivas gracias a FIFA?

Dado que los calendarios se han vuelto extremadamente exigentes para los futbolistas en el futbol actual, una manera de solventar exigencias y posibles riesgos con las lesiones, es a través de compensaciones de FIFA. En este caso, el Guadalajara salió claramente beneficiado al tener 5 futbolistas de su equipo en el Mundial 2026 con México.

Esto se lleva así gracias al Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, el cual indicó que se le daría a cada club 11 mil dólares por día, que en este caso se contabilizaba desde el día 3 de junio. Ante eso, el chiverío acumuló (40 días de concentración de sus futbolistas) 2 millones 200 mil dólares. Que se acerca a los 40 millones de pesos mexicanos.

Con esto, Chivas recibió una recompensa que los aficionados indican que no valió la pena en lo deportivo, pues el equipo perdió hombres clave para buscar el título en México. Y por si eso no fuera poco, seguramente se perderán el inicio de este nuevo semestre, aunque Gabriel Milito ya les indicó cuándo los quiere de vuelta para iniciar su integración al equipo.

♬ sonido original - Kery! @kerynews CHIVAS: DEL MÁS PERJUDICADO AL MÁS BENEFICIADO 🇲🇽💰 El Rebaño fue uno de los clubes más afectados al prestar jugadores a la Selección Mexicana, pero el Mundial 2026 podría cambiarlo TODO. ✨ A partir del 1 de junio, FIFA pagará cerca de 11 mil dólares por día por cada futbolista convocado. Y con cinco rojiblancos en el Tri, Chivas podría embolsarse millones dependiendo de hasta dónde llegue México. 📈🔥 Y si Richie Ledezma entra de último minuto, la cifra todavía subiría más ⬆️ ¿Justicia para Chivas o premio inesperado? 🤯 #futbolentiktok

¿Cuándo deben reportar los seleccionados nacionales de Chivas?

Tras la eliminación del tricolor en la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Armando González rompieron concentración. Y se reportó que la directiva les dio 7 días de vacaciones, pues deben reportar el próximo lunes 13 en las instalaciones de Verde Valle.

Dado que recién se incorporarán al ritmo de trabajo de una pretemporada que no hicieron, es muy probable que se pierdan todo el arranque de la Liga BBVA MX. Esto para que probablemente reciban sus primeros minutos en la Leagues Cup 2026 el 5 de agosto cuando debuten contra el LAFC.