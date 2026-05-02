La maldición de Mbappé que ataca al Real Madrid; así sonríe el PSG tras su polémica salida

Todo está listo para disfrutar del cierre de las Ligas más importantes que existen en Europa. Una de ellas es la primera división española, misma que, a falta de solo unos juegos, verá cómo nuevamente el Barcelona supera al Real Madrid en cuanto a puntos y estilo de juego se refiere.

La realidad es que, desde hace algunos años, el Real Madrid ha tenido muchas complicaciones para ganar LaLiga; sin embargo, en esta ocasión distintos aficionados acatan esta problemática a Kylian Mbappé, quien parece tener una especie de maldición que afecta al conjunto merengue.

¿Cuál es la maldición de Mbappé que afecta al Real Madrid y por la que salió del PSG?

En principio, vale decir que Kylian Mbappé suma dos temporadas (casi completas) con el Real Madrid, mismas en donde el cuadro merengue no solo no ha ganado la primera división española, sino en las que también se ha quedado corto en sus deseos de sumar una Champions League más en su historia.

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Curiosamente, en este mismo periodo de tiempo el PSG, su anterior equipo, ganó la primera Champions en su historia y está en la antesala de una nueva final en la temporada actual. Otro punto a destacar es que, en los últimos cuatro años anteriores a la llegada de Mbappé, el Real Madrid sumó dos Orejonas.

Tres años antes de la llegada de Donatello el Real Madrid conquistó dos Ligas y, además, en duelos directos frente al Barcelona las cosas también han venido a la baja, pues mientras en los últimos cinco clásicos antes de él los merengues ganaron cuatro de ellos, ahora solo hay una victoria en los últimos seis partidos con él en la cancha.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en el Real Madrid?

A pesar de que los éxitos colectivos aún no han llegado, la realidad es que, a nivel individual, el francés ha demostrado ser una auténtica máquina en el campo. Y es que, desde su arribo en julio del 2024, el delantero acumula 85 anotaciones y 11 pases a gol en 97 duelos disputados.

