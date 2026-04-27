Tiene 22 años, vale 50 millones y podría ser el nuevo PORTERO del América para el próximo torneo

La Liguilla del futbol mexicano está cada vez más cerca y los ocho equipos clasificados se dicen listos para buscar el título del Clausura 2026; sin embargo, hay escuadras que ya han comenzado a preparar la siguiente temporada, y uno de estos es precisamente el Club América.

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América ha atravesado por una serie de lesiones de consideración que han impedido que André Jardine cuente con un cuadro realmente competitivo. Ante ello, el club ya estaría analizando su plantilla para el próximo torneo en cuanto a altas y bajas se refiere. ¿Quiénes podrían llegar?

¿Qué jugador podría llegar al América a cambio de 50 millones?

De acuerdo con información del portal América Monumental, el conjunto de Coapa estaría visoreando distintas alternativas para la portería y una de ellas sería precisamente Óscar García, jugador que los enfrentó entre semana y que forma parte de los Esmeraldas de León.

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Con apenas 22 años de edad, Óscar García no solo ha llamado la atención por su gran juego aéreo y sus reflejos debajo de los tres palos, sino también por la forma en cómo se asocia al juego a través de un gran sentido con los pies, lo cual ha hecho que varios expertos volteen a verlo desde hace algunas semanas.

Ante ello, el portal Transfermarkt considera que el valor del guardameta de 22 años de edad es de 3 millones de dólares; es decir, alrededor de 50 millones de pesos al tipo de cambio actual. Vale decir que hasta el momento no hay una oferta de parte del Club América; sin embargo, no se descarta que esta llegue considerando la lesión de Luis Malagón.

¿Quiénes son los porteros actuales del Club América?

En estos momentos, el conjunto azulcrema cuenta con Rodolfo Cota y Fernando Tapia como guardametas principales, mientras que se espera el regreso de Luis Malagón a finales de este año. Ante ello, el club buscaría reforzar esta posición de cara al próximo torneo Apertura 2026.

