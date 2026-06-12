La maldición del penalti inglés: 55 años buscando el Mundial
Aunque muchos indican que esas “maldiciones” no existen, Inglaterra ha tenido terribles experiencias desde el manchón de penalti. Este es el recuento.
Las historias de los Mundiales tienen su magia propia, pero dentro de las narrativas también existen las negativas. En este caso, hace años se hablaba mucho de la maldición inglesa alrededor de las definiciones desde el punto penalti. Y aunque hoy parece superada (no se menciona tanto), la falta de títulos no se ha superado… esperando que el 2026 les sonría favorablemente.
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¿Qué es la maldición desde el punto de penalti que aqueja a Inglaterra?
El cuadro inglés históricamente ha tenido selecciones extraordinarias. Múltiples equipos ingleses se han visto cómo los grandes candidatos para ganar trofeos importantes. Sin embargo en el aspecto colectivo se han quedado o muy lejos… o muy cerca. Lamentablemente para ellos, sin trofeos a nivel mayor.
Su única Copa del Mundo la consiguieron en 1966, en el Mundial disputado en casa. Mientras que aunque parezca imposible, nunca han ganado una Eurocopa. Y para “echarle más sal a la herida”, perdieron las últimas dos finales en dicho torneo continental. La primera en 2020 fue contra Italia y la segunda en 2024, cayendo ante la España de Lamine Yamal.
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¿Cuántas tandas de penalti ha perdido Inglaterra en torneos oficiales?
Y precisamente uno de los aspectos que ha marcado de manera clara el historial inglés de Eurocopas y Mundiales recae en la definición desde el punto de penalti. Así luce su fatídico historial. Tras ganar su única Copa del Mundo en 1966, he aquí las dolorosas derrotas.
- Mundial de Italia 1990 - Perdieron 4-3 en semifinales contra Alemania Federal.
- Eurocopa de Inglaterra 1996 - Fueron eliminados con 6-5 de nueva cuenta contra Alemania y también en semifinales.
- Mundial de Francia 1998 - Cayeron en los octavos de final ante Argentina por 4-3.
- Eurocopa de Portugal 2004 - Se fueron a casa en cuartos de final tras perder contra la propia Portugal con un 6-5.
- Mundial de Alemania 2006 - Perdieron en cuartos de final 1-3 de nueva cuenta contra Portugal.
- Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012 - Cayeron ante Italia en cuartos de final con marcador de 2-4.
- Eurocopa de Inglaterra 2020(1) - Perdieron la final ante los propios italianos con un 3-2 definitivo.