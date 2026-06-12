La maldición del penalti inglés: 55 años buscando el Mundial

Las historias de los Mundiales tienen su magia propia, pero dentro de las narrativas también existen las negativas. En este caso, hace años se hablaba mucho de la maldición inglesa alrededor de las definiciones desde el punto penalti. Y aunque hoy parece superada (no se menciona tanto), la falta de títulos no se ha superado… esperando que el 2026 les sonría favorablemente.

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¿Qué es la maldición desde el punto de penalti que aqueja a Inglaterra?

El cuadro inglés históricamente ha tenido selecciones extraordinarias. Múltiples equipos ingleses se han visto cómo los grandes candidatos para ganar trofeos importantes. Sin embargo en el aspecto colectivo se han quedado o muy lejos… o muy cerca. Lamentablemente para ellos, sin trofeos a nivel mayor.

Su única Copa del Mundo la consiguieron en 1966, en el Mundial disputado en casa. Mientras que aunque parezca imposible, nunca han ganado una Eurocopa. Y para “echarle más sal a la herida”, perdieron las últimas dos finales en dicho torneo continental. La primera en 2020 fue contra Italia y la segunda en 2024, cayendo ante la España de Lamine Yamal.

¿Cuántas tandas de penalti ha perdido Inglaterra en torneos oficiales?

Y precisamente uno de los aspectos que ha marcado de manera clara el historial inglés de Eurocopas y Mundiales recae en la definición desde el punto de penalti. Así luce su fatídico historial. Tras ganar su única Copa del Mundo en 1966, he aquí las dolorosas derrotas.