¿Mañana hay partidos de la Liga BBVA MX? Lo que dice el calendario sobre el martes 18 de agosto

Entre Torneo Apertura 2026 y la primera ronda de la Leagues Cup 2026, el certamen local ha tenido que buscar huecos o utlizar días no tan comúnes para poner partidos. Por ejemplo, habrá dos juegos de la jornada 4 de liga este lunes 17 de agosto; Necaxa contra León y los Tuzos del Pachuca recibirá al Puebla en el Hidalgo y será la próxima semana cuando empiecen los cuartos de final del torneo que enfrenta a clubes mexicanos y a los equipos de la Major League Soccer.

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Mañana martes 18 de agosto no habrá partidos del futbol mexicano varonil del máximo circuito, aunque la actividad volverá con un tremendo Viernes Botanero entre los Tigres de la UANL contra los Potros de Hierro del Atlante este viernes 21 de agosto a las 7:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes. Cabe destacar que, podrás seguir la actividad de todo el futbol mexicano de la Liga MX por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX

Viernes 21 de agosto



Tigres vs. Atlante — 19:00 (Estadio Universitario)

Juárez vs. América — 21:00 (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Sábado 22 de agosto



Querétaro vs. Toluca — 17:00 (Estadio Corregidora)

Chivas vs. Tijuana (Xolos) — 17:07 (Estadio Akron)

León vs. Rayados (Monterrey) — 19:00 (Estadio Nou Camp / León)

Puebla vs. Santos Laguna — 19:00 (Estadio Cuauhtémoc)

Cruz Azul vs. Atlas — 21:00 (Estadio Banorte)

Domingo 23 de agosto

