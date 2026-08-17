Llegada de NUEVO técnico a Cruz Azul para este Apertura 2026

Luego de los malos resultados, el conjunto de Cruz Azul se prepara para un cambio significativo en el banquillo. Diversos medios señalan que el extécnico campeón mundial Sub-17 con México en 2011, Raúl “Potro” Gutiérrez, será el encargado de dirigir al equipo cementero femenil en esta temporada.

La salida de Israel Del Real tras la histórica goleada sufrida ante América por marcador de 10-0, un resultado que dejó huella en la institución y aceleró la búsqueda de un nuevo estratega. La presidencia del club habría solicitado directamente la llegada del Potro Gutiérrez, confiando en su experiencia y liderazgo para recomponer el rumbo del equipo.

¿Cuáles son los números del Potro Gutiérrez con Cruz Azul?

El Potro no es ajeno a la casa azul. En su paso por el equipo varonil, dirigió 16 partidos oficiales, cosechando 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con un porcentaje de efectividad del 45.8%. Aunque su etapa fue breve, dejó la impresión de ser un técnico capaz de trabajar con plantillas en transición y de apostar por el talento joven.

El reto del Potro Gutiérrez en la Liga MX Femenil

El desafío ahora será distinto. Cruz Azul Femenil necesita recuperar confianza y competitividad tras un inicio complicado. La llegada del Potro representaría una apuesta por la disciplina táctica y la experiencia, cualidades que podrían ser clave para fortalecer a un plantel golpeado anímicamente.

|MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR:



La Liga BBVA MX Femenil se ha convertido en un escaparate de crecimiento y exigencia, y el técnico deberá adaptarse rápidamente a las dinámicas de un torneo donde América, Tigres y Monterrey marcan el ritmo. La misión será clara: devolver a Cruz Azul a la pelea y evitar que la goleada ante las Águilas se convierta en un símbolo de fragilidad.

La noticia ha generado expectativa entre la afición cementera, que ve en el Potro Gutiérrez un perfil capaz de imponer orden y dar identidad al equipo. Su experiencia como campeón mundial Sub-17 le otorga credenciales únicas, y su pasado en la institución refuerza la narrativa de continuidad.

