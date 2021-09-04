La lujosa mansión de Cristiano Ronaldo en Manchester

El mercado veraniego de transferencias finalizó con uno de los fichajes que conmocionaron al planeta, el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United tras 12 años fuera de Inglaterra.

El astro portugués vuelve al club con el que despuntó su carrera y se convirtió en uno de los mejores del mundo. Esto le abrió la puerta para llegar al Real Madrid y trascender en la historia del futbol mundial.

Tras una salida del conjunto blanco, llegó a Turín para jugar con la Juventus durante tres años. A pesar de sus buenos registros, en este 2021 pidió su salida al club para buscar una nueva experiencia. Tras un par de días en los que se le vinculó con el Manchester City, el lusitano finalmente decidió volver al Manchester United y las redes sociales estallaron.

Cristiano Ronaldo ya llegó a suelo inglés, pues debido a su acumulación de tarjetas amarillas en las eliminatorias europeas, no podrá disputar el último juego con el combinado nacional de Portugal. Con este panorama, los aficionados del Manchester United se ilusionan con ver un debut cercano en Old Trafford.

El lusitano ya se instaló en la ciudad, a pesar de que tenía una casa por su primer paso por el conjunto inglés, en 2018 decidió venderla y es por eso que se ha hecho noticia la mansión en la que vivirá en esta segunda etapa.

No tendrá ninguna ausencia si de lujos se trata, pues cuenta con siete habitaciones, una alberca de alta tecnología en la zona del gimnasio y espacios abiertos para que sus hijos puedan tener libertad al momento de jugar.

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Cristiano Ronaldo presume récord Guinness

Cristiano Ronaldo, rompió otra marca en su exitosa carrera, pues sumó a sus vitrinas un récord Guinness, gracias a que en las eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022, el atacante portugués consiguió un doblete ante Irlanda y con ellos se convirtió el máximo goleador histórico de selecciones con 111 anotaciones.

