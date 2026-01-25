Manuel Torres conquista el El Salvador Open Championship III en un final de alarido de la sexta etapa de la temporada de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM)

San José, Villanueva, El Salvador (24 de enero 2026).- En una jornada de golf inolvidable, el venezolano Manuel Torres se proclamó campeón del El Salvador Open Championship III tras imponerse en el primer hoyo de desempate al mexicano Alejandro Madariaga, para así adjudicarse su segundo título dentro de la Gira Profesional Mexicana (GPM), en el cierre de la sexta etapa de la temporada 2025-26, disputada en El Encanto Country Club.



El Encanto Country Club fue testigo de un desenlace lleno de emociones, en una ronda final marcada por cambios constantes en el liderato y momentos de alta tensión. El hoyo 11 se convirtió en uno de los puntos más determinantes del día, cobrando factura a varios contendientes, entre ellos el propio Manuel Torres, quien registró un triple bogey que parecía alejarlo del título. Sin embargo, el venezolano mostró carácter, temple y una notable fortaleza mental para recuperarse y mantenerse en la pelea.

“Fue una ronda muy dura, con muchos altibajos. En el hoyo 11 pensé que se me escapaba el torneo, pero seguí creyendo, me mantuve paciente y confié en que todavía podía pasar algo”, señaló Torres tras levantar el trofeo. “Ganar aquí, en un campo tan exigente y de esta manera, es algo que voy a recordar toda mi vida”, agregó el campeón quien rompió una racha de casi cinco años sin ganar en la GPM.

Al finalizar los 54 hoyos reglamentarios, Manuel Torres y Alejandro Madariaga empataron con un acumulado de 207 golpes, nueve bajo par, forzando un desempate que mantuvo al público al filo del asiento. En el primer hoyo extra, ambos jugadores brindaron una sólida demostración de buen golf, pero fue Torres quien se quedó con la victoria tras firmar par, mientras que el mexicano registró bogey en el hoyo 18.

“Duele perder así, pero también me deja muchas cosas positivas. Jugué un gran torneo y estuve en la pelea hasta el final. Manuel jugó muy bien el desempate y se merece la victoria”, expresó Alejandro Madariaga, quien firmó una de las mejores actuaciones de su carrera dentro de la GPM.

El tercer puesto fue compartido por el venezolano Jorge García y el colombiano Juan Camilo Vesga, ambos con 208 golpes, ocho bajo par. Vesga, quien había iniciado la ronda final como líder, vio comprometidas sus aspiraciones tras un cuádruple bogey en el hoyo 11, error que prácticamente dilapidó su oportunidad de conquistar su primer título en el circuito mexicano.

“Fue un torneo muy intenso. El campo no perdona y hoy quedó demostrado. Me voy contento con mi juego y con este resultado, porque confirma que voy por buen camino”, comentó Jorge García, quien firmó uno de los mejores resultados de su temporada.

En otros resultados destacados, el mexicano Esteban Toledo, cuatro veces ganador del Champions Tour, concluyó su participación en la posición 19, con un total de 216 golpes, par de campo, mientras que el mejor amateur del certamen fue el mexicano Frank Cabeza, quien finalizó en el sitio 14 con 214 impactos, dos bajo par.

El Salvador Open Championship III cerró con un final memorable, confirmando su lugar como una de las etapas más emocionantes del calendario de la Gira Profesional Mexicana. La victoria de Manuel Torres no solo representa su segundo título en el circuito, sino también un reflejo del alto nivel competitivo que vive la GPM, consolidando a El Encanto Country Club como un escenario ideal para el golf profesional de talla internacional. Por su triunfo, Torres se llevó un cheque de 20 mil dólares.

