Manuel Torres conquista el Tour Championship y José de Jesús Rodríguez es nombrado Jugador del Año de la Gira Profesional Mexicana (GPM)

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO (30 de mayo de 2026).– El venezolano Manuel Torres coronó una temporada memorable al adjudicarse el título del Tour Championship 2025-26, última etapa de la temporada de la Gira Profesional Mexicana (GPM), disputada en el espectacular Ventanas de San Miguel Golf & Resort, recorrido diseñado por la leyenda inglesa Sir Nick Faldo. Con una extraordinaria ronda final de 64 golpes, seis bajo par, Torres finalizó con un acumulado de 263 golpes, 17 bajo par, para conquistar su segunda victoria de la temporada y la tercera de su carrera dentro de la Gira Profesional Mexicana.

Manuel Torres (VEN) se proclamó campeón con 263 golpes (-17).



El venezolano obtuvo su segundo triunfo de la temporada y tercero en la GPM.



Alejandro Alonso (MEX) finalizó segundo con 267 golpes (-13).



Alejandro Madariaga (MEX) concluyó tercero con 268 golpes (-12).



José de Jesús “Camarón” Rodríguez fue reconocido como Jugador del Año 2025-26.



Frank Cabeza terminó como el mejor amateur de la temporada.



El torneo repartió una bolsa de 3 millones de pesos y otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

La gran final de la temporada respondió a las expectativas y ofreció una jornada de emociones constantes en la que varios jugadores llegaron con posibilidades de conquistar el campeonato. Sin embargo, fue Manuel Torres quien mantuvo la serenidad en los momentos decisivos para cerrar una semana brillante y levantar el trofeo más importante del calendario.

El venezolano inició la ronda final con una ligera ventaja sobre sus perseguidores y rápidamente confirmó que estaba dispuesto a defender el liderato conseguido un día antes. Con un juego sólido de tee a green y una destacada efectividad sobre los greens, Torres logró mantenerse en control de la competencia frente a la presión ejercida por varios contendientes mexicanos.

“Estoy muy emocionado. Este es sin duda uno de los triunfos más importantes de mi carrera. Ganar el Tour Championship tiene un significado especial porque aquí están los mejores jugadores de toda la temporada. Fue una semana muy exigente, pero afortunadamente pude mantenerme enfocado hasta el último hoyo”, comentó Manuel Torres tras recibir el trofeo de campeón.

El venezolano reconoció además que la ronda del sábado fue una verdadera prueba de carácter.

“Sabía que detrás de mí venían jugadores con muchísima experiencia y que cualquier error podía cambiarlo todo. La clave fue mantener la paciencia y confiar en el trabajo que he realizado durante toda la temporada. Estoy orgulloso de este resultado y agradecido con todas las personas que me han apoyado”, agregó.

La segunda posición correspondió al mexicano Alejandro Alonso, quien firmó una destacada ronda final de 65 golpes para terminar con un acumulado de 267 impactos, 13 bajo par, logrando así uno de los mejores resultados de su carrera dentro de la Gira Profesional Mexicana.

Por su parte, el poblano Alejandro Madariaga volvió a confirmar el gran momento que atraviesa. El campeón del Bajío Open concluyó en la tercera posición con 268 golpes, 12 bajo par, cerrando una temporada en la que consiguió la primera victoria profesional de su trayectoria y se consolidó como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

“Terminar entre los primeros lugares del Tour Championship es algo que me deja muy satisfecho. Ha sido una temporada increíble para mí. Conseguí mi primer triunfo en la Gira y ahora cierro con otro resultado importante. Me voy motivado para seguir creciendo como jugador”, señaló Madariaga.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo durante la ceremonia de premiación cuando el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez recibió el reconocimiento como Jugador del Año 2025-26, premio que distingue al golfista más destacado y consistente de toda la campaña.

Rodríguez, máximo ganador en la historia de la GPM, concluyó empatado en la cuarta posición con 269 golpes, 11 bajo par, resultado que le permitió asegurar una temporada sobresaliente marcada por victorias, actuaciones destacadas y la reciente confirmación de participación en torneos del PGA Tour Américas.

“Ser nombrado Jugador del Año es un honor enorme porque representa el trabajo realizado durante toda la temporada. Estoy muy agradecido con mi familia, mi equipo y con todas las personas que me han apoyado. Siempre es especial competir en la Gira Profesional Mexicana y recibir este reconocimiento significa muchísimo para mí”, expresó Rodríguez.

El guanajuatense también destacó el crecimiento que ha tenido el circuito en los últimos años.

“La calidad de jugadores que tenemos actualmente es impresionante. Cada torneo es más competitivo y eso ayuda a elevar el nivel de todos. Estoy orgulloso de formar parte de esta gira y de poder seguir compitiendo al más alto nivel”, añadió.

Compartiendo la cuarta posición con Rodríguez finalizó el guatemalteco José Toledo, quien entregó una sólida ronda final de 65 golpes para cerrar con 269 impactos, 11 bajo par.

Entre los aspectos más destacados del campeonato también sobresalió la actuación del mexicano Frank Cabeza, quien fue reconocido como el mejor amateur de la temporada. El joven jugador terminó empatado en la posición 33 con un acumulado de 285 golpes, cinco sobre par, demostrando durante toda la campaña que posee el talento y la capacidad para competir frente a algunos de los mejores profesionales de Latinoamérica.

La definición del Tour Championship puso el broche de oro a una temporada sumamente exitosa para la Gira Profesional Mexicana, en la que se coronaron campeones jugadores de México, Venezuela y otros países de la región, consolidando el carácter internacional del circuito y su importancia como plataforma de desarrollo para el golf profesional.

Ventanas de San Miguel volvió a mostrarse como una sede de primer nivel. El diseño estratégico de Nick Faldo, las excelentes condiciones del campo y el entorno incomparable de San Miguel de Allende fueron el escenario ideal para cerrar una campaña que reunió a los mejores exponentes del golf profesional en la región.

Con la victoria de Manuel Torres en el Tour Championship, el reconocimiento a José de Jesús “Camarón” Rodríguezcomo Jugador del Año y la consolidación de Frank Cabeza como el mejor amateur de la temporada, concluyó oficialmente la campaña 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana, una temporada marcada por la competitividad, el crecimiento internacional del circuito y la calidad de sus protagonistas. Una vez más, la GPM reafirma su posición como el principal circuito profesional de golf en México y uno de los más importantes de América Latina.

Ganadores de la Temporada 2025-26