Marcelo Bielsa, DT de Uruguay: “La decisión de salir la toma Muslera”

Uruguay quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de caer ante España en el último juego de la fase de grupos. Los charrúas cayeron por marcador de 1-0 tras un gol de Álex Baena durante el primer tiempo en el que Fernando Muslera, el guardameta uruguayo, pudo hacer más para evitar el tanto que los sentenció y Marcelo Bielsa lo reemplazó.

Para sorpresa de todos, el veterano Muslera ya no regresó para la parte complementaria y fue reemplazado por Sergio Rochet en el entretiempo. Tras el partido, durante la conferencia de prensa, Bielsa reveló que la decisión de reemplazar al portero no fue hecha por él, sino por el mismo jugador.

“Yo no tomé la decisión. La decisión de salir la tomó el mismo Muslera”, dijo el estratega argentino tras la eliminación.

El veterano de 40 años disputó 140 partidos con la Selección Uruguaya y permitió 140 goles. Su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue una sorpresa porque no jugó ni uno solo de los partidos de las eliminatorias de Conmebol. La primera invitación la tuvo para la Fecha FIFA de marzo y Muslera fue titular en el empate contra Inglaterra.

[#Uruguay🇺🇾] Marcelo Bielsa, entrenador de la Celeste



🎙️ "No fue una decisión mía, fue una decisión que tomó el propio Muslera. Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. Con la salida de Valverde busqué más presencia en ataque".



▶️ Marcelo Bielsa… pic.twitter.com/XvNivRzeh7 — Gambeta (@GambetaLP) June 27, 2026

Muslera y una titularidad incomprensible

La titularidad de Muslera por parte de Bielsa es incomprensible ya que durante el ciclo mundialista previo tampoco había sido titular. En Qatar 2022, Diego Alonso utilizó a Rochet como titular y el exjugador del Galatasaray solo era el tercer portero, todavía por detrás de Sebastían Sosa.

El nacido en Buenos Aires, Argentina, jugó para la Celeste desde 2009 hasta 2022 y había anunciado su retiro tras la Copa del Mundo en Qatar. En su momento reveló que la decisión la tomaba porque Rochet y Franco Israel emergían como serios candidatos para quedarse con la titularidad. Además, apuntó que Santiago Mele podía hacer su caso para competir por cuidar la valla charrúa.