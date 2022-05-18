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Fútbol

VIDEO: Marco Fabián fue el amuleto del Eintracht Frankfurt

El Eintracht Frankfurt se coronó campeón de la Europa League al derrotar al Rangers en penales y el mexicano, Marco Fabián, estuvo presente en el partido

Marco Fabián Eintracht Frankfurt Europa League

Escrito por: Azteca Deportes

El Eintracht Frankfurt se coronó campeón de la Europa League derrotando al Rangers 5-4 en la tanda de penales y se ganó su pase a la próxima edición de la Champions League. En la grada del Sánchez Pizjuán estuvo presente Marco Fabián, quien estuvo apoyando en todo momento al equipo español.

Cabe recordar que uno de los equipos en los que jugó Fabián en su paso por Europa, fue el Frankfurt. Incluso con la '10' en la espalda y fue capaz de ganar la Pokal de Alemania, en una etapa en donde compartió vestidor incluso con Carlos Salcedo.

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Así fue el primer gol de Marco Fabián con el Mazatlán

Marco Fabián apoyando al Frankfurt

En su cuenta de Instagram, Marco Fabián subió varias historias desde el Sánchez Pizjuán, en donde se le ve animando con todo al Eintracht Frankfurt. Más allá de que su paso por el club alemán terminó ya hace algunos años, el mexicano no olvida el amor por las 'Águilas'.

El partido fue dramático en todo momento, pues el Rangers se puso en ventaja en la segunda parte pero el Frankfurt fue capaz de empatar el marcador, para llevar el partido hasta los penales y terminar coronándose. El equipo alemán no falló ni uno de los cobros y al final, se quedaron con la victoria.

Marco Fabián por su parte parece que está negociando una renovación de contrato con el Mazatlán, equipo que lo regresó a la Liga BBVA MX, luego de haber pasado por equipos como el Philadelphia Union y el Al-Sadd.

De igual manera, a Marco Fabián se le ha relacionado con el AEK Athens de Matías Almeyda pero eso hasta ahora, es un mero rumor. De concretarse, sería el regreso del mexicano a Europa, para tener quizá una última etapa en donde busque revancha.

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