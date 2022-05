Marco Fabián feliz en Mazatlán y en pláticas para renovar

Mazatlán FC vive el mejor momento de sus dos años de historia en el futbol mexicano y Marco Fabián es protagonista de ello. Por primera vez en cuatro torneos calificaron a la fase final de la Liga BBVA MX en el puesto 12 y deberán medirse al Puebla por un lugar en los cuartos de final.

Marco Fabián se ha convertido en uno de los referentes de la resurrección cañonera tras la llegada de Gabriel Caballero al banquillo. Es titular indiscutible y ha participado con 3 asistencias y un gol. El contrato del mediocampista mexicano finaliza este torneo pero quiere seguir defendiendo a la Perla del Pacífico.

“Estamos empezando a tener algunas pláticas, ellos también están muy contentos conmigo, eso no hay que negarlo, yo estoy feliz y se los he comentado, ha sido una ciudad que me ha acogido de la mejor manera, el clic que he hecho con la gente y de lo que pueda aportar al equipo, de lo que puedo ser capaz” señaló Fabián en exclusiva con Azteca Deportes .

Mazatlán atraviesa un gran pasar

Mazatlán tiene 4 victorias consecutivas y a lo largo del torneo ha podido sacar puntos ante rivales como América, Necaxa, Pumas, Cruz Azul, Atlas y Puebla, quienes también se encuentran en la liguilla. Fabián ve posible que los Hijos del Kraken puedan ser el caballo negro de la liguilla.

“Gabriel (Caballero) nos ha hecho retomar la confianza en cada uno de los puestos, en cada uno de los jugadores, en el equipo entero y al final eso hace que uno atraiga los resultados. Hemos demostrado con cada uno de los equipos de la liga y por ahí hay resultados con equipos grandes que se han sacado adelante, esta liga nos da para competir y para pelearle del tú por tú a cualquier equipo” dijo Fabián.

Mazatlán visitará el domingo a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con la misión de dar la sorpresa ante el conjunto de Nicolás Larcamón. El partido lo podrás seguir a las 5 de la tarde por Azteca 7 .