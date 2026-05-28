Futbolista mexicano recibe 4 puntadas tras recibir fuerte patada a la cabeza

En las últimas horas, un futbolista mexicano compartió en sus redes sociales que tuvo que recibir 4 puntadas en la oreja luego de que el rival le llegara directamente a la cabeza con el pie.

El jugador que sufrió la fuerte entrada fue Marco Fabián. Si bien el atacante ya no juega de forma profesional, se mantiene activo jugando diferentes torneos de fut 7.

Así fue la fuerte patada que recibió Marco Fabián

En sus historias de instagram, Marco compartió la foto de su oreja luego de ser atendido por los médicos. El jugador tuvo que recibir 4 puntadas luego de la fuerte entrada que se terminó llevando.

De igual forma, compartió el momento en el que recibió la falta y por la que fue expulsado el rival. La jugada se da luego de que ganara el balón en una pelota dividida a media altura, el rival no logra hacer contacto pero sigue haciendo su pierna hacia arriba hasta que termina contactando la cabeza del mexicano.

El árbitro que se encontraba a tan solo unos metros de distancia no duda y le termina sacando la tarjeta roja al momento.

Fabián reveló que se encuentra bien, en buena forma a pesar del fuerte golpe que se llevó y aseguró que va a seguir jugando y compitiendo en el torneo con el equipo de Boca Dallas.