Marco Verde RECIBE RELOJ ROLEX, como regalo de parte de Eddy Reynoso

El boxeador mexicano Marco Verde cerró el año con su cuarta victoria como profesional, en pelea sucedida el sábado pasado en Mazatlán ante un aguerrido Raphael Igbokwe quien perdió por decisión unánime. Previo a ese combate de alarido el ganador de medalla de plata en París 2024, recibió un gran regalo de parte de su manager Eddy Reynoso.

Marco debutó este 2025 como profesional de la mano de Reynoso , logrando cuatro victorias en cuatro peleas, venciendo en dos choques por nocaut y en otros dos por decisión unánime, el camino recién iniciado es alentador para un 2026 en el que se proyectan muchas cosas interesantes.

Marco Verde, para este año debut, se arropó no solo de su familia y entrenador de cabecera como es Radamés Herández, también lo hizo de un tipo que lleva 20 años en el boxeo entendiéndolo perfecto en lo deportivo y la construcción de carrera de peleadores, habilidades que tiene Eddy Reynoso.

En las cuatro peleas de Marco Verde Eddy Reynoso ha estado involucrado consiguiendo los rivales y peleas, función como manager y siguiendo de cerca el trabajo del día a día que está a cargo de Radamés y su staff. En el cierre del 2025 no podría ausentarse, pues además llevó otros peleadores al evento gestionado por su promotora Clase y Talento.

Este es el ROLEX que le regaló Eddy Reynoso a Marco Verde

Marco Verde en su vestidor, compartió en EXCLUSIVA con Box Azteca que Eddy tuvo el detalle de darle ese reloj previo al combate, el cual es una pieza ahora importante porque además está dedicado, teniendo en la parte de abajo del reloj, grabado la layenda JAMÁS TE RINDAS las siglas NBNL, de la marca NO BOXING NO LIFE.

"No pues no puedo estar más contento ahora, pues Eddy Reynoso me hizo un gran obsequio, pues muy agradecido por eso obviamente, grabadito, representando el No Boxing No Life"

Agradecido con él por todo el apoyo y con todo el equipo también. Atrás dice JAMÁS TE RINDAS, NO BOXING LO LIFE".