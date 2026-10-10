Marcos Vázquez, divulgador de fitness: cómo puede ayudar el entrenamiento de fuerza a tu salud mental

El entrenamiento de fuerza suele relacionarse con ganar músculo, mejorar la apariencia física o mantener la movilidad con el paso de los años. Sin embargo, sus beneficios también pueden alcanzar un aspecto que muchas personas pasan por alto cuando comienzan a ejercitarse: la salud mental.

Así lo aborda Marcos Vázquez, divulgador de fitness, en un episodio de su podcast Radio Fitness Revolucionario. Allí explica la relación entre el trabajo de fuerza, el rendimiento cognitivo y los síntomas de ansiedad y depresión. Diversas investigaciones permiten entender hasta dónde llegan estos beneficios y qué resultados pueden esperarse.

¿Cómo puede ayudar el entrenamiento de fuerza a la salud mental?

La evidencia científica indica que el entrenamiento de fuerza puede contribuir a reducir los síntomas depresivos. Una revisión publicada en JAMA Psychiatry reunió 33 ensayos clínicos con 1,877 participantes y encontró una mejoría significativa, con un efecto promedio moderado.

El tiempo necesario para entrenar fuerza y tener una mejor salud

Uno de los datos más interesantes fue que las ganancias de fuerza no se relacionaron significativamente con el tamaño del beneficio sobre los síntomas. Esto sugiere que el aporte al bienestar psicológico no depende exclusivamente de levantar cada vez más peso.

Sin embargo, los resultados variaron entre las investigaciones. Los autores señalaron la necesidad de realizar ensayos de mayor calidad para precisar sus efectos.

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¿Cuántos días entrenaron quienes mejoraron su ansiedad?

Un ensayo publicado en Scientific Reports evaluó un programa de fuerza durante ocho semanas. Participaron plenamente 28 adultos jóvenes, con una edad promedio de 26 años, divididos entre entrenamiento y lista de espera.

Quienes entrenaron realizaron dos sesiones supervisadas por semana, con ejercicios y cargas que aumentaban progresivamente. Al finalizar, presentaron una reducción significativa de los síntomas de ansiedad frente al grupo de comparación.

No obstante, el estudio no encontró una mejora significativa en la medida de preocupación. Además, su muestra fue pequeña. Por eso, ocho semanas no deben presentarse como un plazo garantizado para sentirse mejor ni dos sesiones como una fórmula universal.

Entrenar fuerza a los 50 años es fundamental para conservar una mejor calidad de vida

¿Qué beneficios puede tener la fuerza para el cerebro después de los 65?

El trabajo muscular también ha mostrado beneficios en determinadas funciones cognitivas. Un ensayo con 155 mujeres de entre 65 y 75 años comparó entrenamiento de fuerza con ejercicios de equilibrio y tonificación.

Después de 12 meses, quienes entrenaron fuerza una o dos veces por semana mejoraron en una prueba de atención selectiva y resolución de interferencias, una capacidad que permite concentrarse en información relevante frente a estímulos que distraen.

Las mejoras no aparecieron en todas las funciones evaluadas. No hubo diferencias significativas en memoria de trabajo, por ejemplo. El resultado permite hablar de beneficios específicos para la atención, pero no demuestra que levantar pesas prevenga la demencia.