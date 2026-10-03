Fernando Mora, psiquiatra: “La mayoría de los hábitos para cuidar la salud mental tienen que ver con los hábitos para cuidar la salud física: el sueño, la alimentación y el ejercicio físico”

Durante los últimos años, la salud mental se ha vuelto tan importante como la salud física para tener en equilibrio nuestro cuerpo y las personas prestan más atención a aspectos básicos que antes pasaban desapercibidos como descansar bien, dormir el tiempo necesario y una alimentación sana que el psiquiatra Fernando Mora explica como contribuyen a complementarnos.

"La mayoría de los hábitos para cuidar la salud mental tienen que ver con los hábitos para cuidar la salud física: el sueño, la alimentación y el ejercicio físico", explicó Mora para el podcast Real Footing.

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El ejercicio puede ayudar a prevenir trastornos mentales

El experto, quien actual como jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, también destaca la importancia del ejercicio físico para el cerebro como una herramienta para reducir los niveles de cortisol, también conocida como la hormona del estrés.

"El ejercicio físico hace dos cosas a nivel de salud mental: primero, reduce el exceso de cortisol, esto está demostrado científicamente, con lo cual baja el estrés; y segundo, aumenta una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, que es como una especie de fertilizante natural para el cerebro", señaló.

El deporte y la actividad física, de acuerdo con Mora, ayudan a "prevenir los trastornos mentales y mejorar la memoria. Entonces, deporte y actividad física siempre. Yo la prescribo mucho".

"Es muy importante saber ajustarla a nuestras capacidades. Uno no puede decir 'a correr voy a salir todos los días. No, si no has hecho nada de deporte, empieza por pequeños cambios que al final suponen un gran cambio", agregó.

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