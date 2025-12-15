¿Se va? El futuro de Edward Cabrera sacude a los Marlins de Miami

El nombre de Edward Cabrera vuelve a colocarse en el centro del debate en las Grandes Ligas. El lanzador dominicano, uno de los brazos con mayor proyección dentro de la rotación de los Marlins de Miami, otra vez aparece ligado a rumores de cambio, justo cuando la franquicia evalúa decisiones clave rumbo a la próxima temporada.

Durante la pasada fecha límite de cambios, Cabrera fue quizá el pelotero más mencionado dentro de la organización. Sin embargo, la gerencia optó por retenerlo tras una campaña sólida: 26 aperturas y una efectividad de 3.53, números que confirmaron su valor como abridor de impacto. Hoy, el panorama parece distinto y Miami estaría más dispuesto a negociar.

Orioles de Baltimore emergen como posible socio

De acuerdo con reportes de The Athletic, los Orioles de Baltimore se perfilan como uno de los principales candidatos para adquirir a Edward Cabrera, aunque no serían el único equipo que ha levantado el teléfono. La clave está en el contexto: Baltimore busca dar un salto definitivo para competir por la Serie Mundial y necesita reforzar su rotación abridora.

Cabrera, de 27 años, aún está bajo control contractual de los Marlins por tres temporadas más y proyecta un salario cercano a los 3.7 millones de dólares en 2026, un valor atractivo para un pitcher con su techo. No obstante, Miami no está dispuesto a regalarlo. El precio solicitado es elevado y eso ha generado dudas en algunos clubes interesados.

Para los Orioles, la urgencia podría marcar la diferencia. Su plan sería sumar a Cabrera como tercer abridor de alto nivel, reuniéndolo además con Trevor Rogers, excompañero en Miami, en una rotación que aspira a dominar la Liga Americana.

Talento probado, pero con interrogantes físicas

Desde la oficina de los Marlins, el dilema es claro: el talento de Edward Cabrera es incuestionable, pero su historial reciente de lesiones genera cautela en el mercado. El derecho pasó un par de estancias en la lista de lesionados la temporada anterior, un factor que pesa al momento de negociar.

Mientras tanto, Baltimore ha dejado claras sus intenciones agresivas en este receso. Ya reforzó su bullpen y estuvo involucrado en negociaciones por figuras ofensivas, lo que sugiere que no teme pagar el precio por piezas clave. Apostar por Cabrera también los alejaría del mercado de abridores en la agencia libre, donde nombres como Framber Valdez o Ranger Suárez dominan la conversación.

Para Miami, mover a Cabrera significaría aceptar que el proceso de reconstrucción sigue en marcha. Para el dominicano, un cambio podría representar la oportunidad de competir en un escenario más ambicioso. Las próximas semanas definirán si Edward Cabrera sigue siendo el as del futuro en Miami o se convierte en una ficha clave de cambio en la MLB.