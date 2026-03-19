¡Insólito! Martín Anselmi ELOGIA al Cruz Azul de Nicolás Larcamón “gran entrenador”

En las últimas horas, en las redes sociales se ha difundido una entrevista de Martín Anselmi en el canal "Te Dejo En Orsai", en la que el entrenador dio diferentes declaraciones que han generado emociones encontradas para los aficionados Celestes y sorprendió pues elogió al Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

Al entrenador le preguntaron la posibilidad de regresar en un futuro a dirigir a Cruz Azul, pregunta que respondió desde un lado emotivo en el que aseguró que la historia todavía no tiene un final y que si podría volver en un futuro pero fue claro al detallar que por el momento no es algo que este buscando o que contemple ya que detalló que el club tiene un buen entrenador, elogiando a Nicolás Larcamón.

"La canción dice, una historia todavía sin final, creo que ese final no es el que yo quería, yo cambiaría muchas cosas de mi carrera por haber conseguido la décima con Cruz Azul. Pero bueno, en este tipo de respuestas me gusta ser produnte porque sino uno parece que esta intentando y nada que ver. Tiene un gran entrenador, tengo relación muy buena y le esta yendo muy bien, tiene un gran futuro por delante. Creo que esa historia todavía sin final, ¿Por qué no?"

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Los números de Nicolás Larcamón con Cruz Azul

Hasta el momento, Nicolás ha demostrado una buena contundencia con Cruz Azul, de 39 juegos disputados ha logrado ganar 23, empatado 11 y ha perdido cinco.

En lo que va del Clausura 2026, el equipo se ubica en el segundo lugar de la tabla con 26 puntos conseguidos luego de ganar ocho encuentros, empatar dos y perder uno. Es considerado uno de los equipos candidatos al titulo por su estilo de juego y la calidad de jugadores que tiene.