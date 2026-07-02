TV Azteca transmitirá el España vs Austria de los 16avos de final del Mundial 2026

Uno de los candidatos a llevarse la Copa Mundial de la FIFA 2026 salta a escena en los 16avos de final; España. El cuadro ibérico llega como amplio favorito en su duelo contra Austria y buscará cumplir los pronósticos para meterse entre las 32 mejores selecciones de la justa veraniega. Del otro lado, llega un cuadro austríaco con nada que perder y tratará de dar la campanada en Los Angeles y echar a Lamine Yamal y compañía.

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Este duelo entre combinados europeos lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes el jueves 2 de julio en punto de la 1:00 pm con el inicio de nuestra transmisión a las 12:40. Te esperamos en Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor e inigualable equipo de transmisión deportiva.

Cabe destacar que, el ganador de esta serie se enfrentará al vencedor de la serie entre Croacia y Portugal. De concretarse los pronósticos, podríamos tener un encontronazo entre Cristiano Ronaldo y su cuadro luso frente a Lamine Yamal y compañía en la ronda de octavos de final.

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

