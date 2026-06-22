¡Martin Ødegaard la manda por encima del arco! Noruega desperdicia una ocasión clarísima
Martin Ødegaard estuvo muy cerca de abrir el marcador para Noruega, pero su definición se fue por encima del travesaño cuando tenía el gol en sus botines. Una oportunidad inmejorable que dejó escapar el capitán noruego en un intenso duelo frente a Senegal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡SE LA PIERDE ØDEGAARD! El capitán de Noruega tuvo una ocasión inmejorable para inaugurar el marcador, pero su disparo terminó por encima del arco en el partido frente a Senegal por La Copa Mundial de la FIFA 2026™.