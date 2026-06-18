Martinoli anticipa un México vs Corea del Sur de máxima intensidad: “Será un juego a tope”

Christian Martinoli adelantó lo que espera del enfrentamiento entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El reconocido narrador destacó que será un partido de alta exigencia física y gran velocidad, con dos selecciones que buscarán imponer condiciones desde el primer minuto. Conoce el análisis previo de Martinoli, las claves del encuentro y lo que está en juego para el combinado mexicano en la fase de grupos.

