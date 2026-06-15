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¡MARTINOLI Y DR. GARCÍA REGRESAN A LA ESCUELA! Clases de Inglis Piquiclish con los Mascagoles

Los Mascagoles llegaron con una misión muy especial: enseñarle inglés a Martinoli y al Dr. García. El resultado fue una clase llena de ocurrencias, pronunciaciones imposibles y momentos que desataron carcajadas en Los Protagonistas.

Por: Azteca Deportes

😂📚 ¡La educación llegó a Los Protagonistas! Los Mascagoles aparecieron con una misión muy especial: impartir una divertida clase de “Inglis Piquiclish” a Christian Martinoli y Luis García.

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