¡MASTERCLASS de Sergio Ramos! Así le Roba el Balón a Toluca con Clase Mundial | Toluca vs Monterrey

Sergio Ramos volvió a demostrar por qué es uno de los mejores defensas de la historia, al regalar una auténtica masterclass defensiva al robarle el balón de manera limpia y precisa a un jugador de Toluca en una jugada de alta dificultad.

