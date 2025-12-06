¡MASTERCLASS de Sergio Ramos! Así le Roba el Balón a Toluca con Clase Mundial | Toluca vs Monterrey
Sergio Ramos volvió a demostrar por qué es uno de los mejores defensas de la historia, al regalar una auténtica masterclass defensiva al robarle el balón de manera limpia y precisa a un jugador de Toluca en una jugada de alta dificultad.
