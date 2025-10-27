Nicolás Larcamón revela por qué no juega Mateusz Bogusz

Han pasado tres partidos consecutivos, desde que el mediocampista de Cruz Azul, Mateusz Bogusz, tuvo minutos por última ocasión —16, vs los Tigres, por la Jornada 12, y ello ha generado distintas versiones sobre por qué el polaco no es considerado por el director técnico del equipo, Nicolás Larcamón y éste, al finalizar el partido entre su club y el Monterrey, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato, dio una explicación al respecto.

“Mate quizás fue un poco víctima del reglamento y de cómo se fue decantando un Luka (Romero) que ocupó una posición de media punta por izquierda que era la que quizás él al principio de la temporada se perfilaba”, inició.

Y profundizó: “Incluso Nacho (Rivero), nuestro capitán, agarró fuerza también en esa posición para los minutos que dejaba Luka como el juvenil que nos venía sumando la cuestión reglamentaria y bueno, a veces en ese orden que adquieren los equipos él fue quedando un poco más relegado”.

Larcamón apuesta por la recuperación de Bogusz

Aún así, el entrenador argentino confió en que el futbolista europeo retomará su nivel y vivirá un ‘segundo aire’ que le permitirá recobrar protagonismo en el once inicial de una escuadra que, por el momento, marcha en la tercera posición del Apertura 2025, con 32 unidades.

“Tiene un perfil de juego que no abunda en el plantel esa verticalidad, esa capacidad de uno contra uno ese remate de media distancia, ese jugador que sabe atacar muy bien en espacios abiertos”, describió el estratega.

Los números de Mateusz en Cruz Azul

A lo largo del torneo en curso, Bogusz ha disputado únicamente 10 encuentros, y sólo en cuatro ocasiones ha iniciado como titular (J1 vs Mazatlán, J2 vs Atlas, J4 vs Atlético de San Luis y J5 vs Santos Laguna). Larcamón, sin embargo, no le adjudica todo a la baja de juego; también explicó que son cuestiones físicas las que no le han permitido entrar de manera constante en las convocatorias.

“La semana pasada tuvo una sobrecarga en el abductor, esta semana tuvo esta situación febril que lo tuvo marginado de la convocatoria. Ojalá esta haya sido la última cuestión que lo alejó del grupo y que ya esta semana, en este cierre de campeonato pueda cumplir un rol muy preponderante si él se lo propone también”, concluyó.

