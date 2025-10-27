ATENCIÓN: Martín Anselmi volvería como DT al Estadio Olímpico Universitario

Martín Anselmi vuelve a sonar para regresar a los banquillos. Los rumores que lo colocan de vuelta en la Liga BBVA MX se hacen cada vez más fuertes y el estratega argentino volvería a pisar el área técnica del Estadio Olímpico Universitario, cancha en la que Pumas y Cruz Azul juegan como locales.

El Club Universidad Nacional no vive un buen momento. Al mando de Efraín Juárez, la escuadra del Pedregal se ubica en el lugar 13 de la tabla general en el Torneo Apertura 2025, corriendo el riesgo de quedar eliminados a pesar de haber contratado refuerzos de renombre como Keylor Navas y Aaron Ramsey, complementando la plantilla con Pedro Vite, Álvaro Angulo y José Juan Macías.

Durante la Jornada 14 de la presente campaña, el equipo de la UNAM hizo un punto en su visita al Club León, resultado con el que complicaron sus aspiraciones rumbo a la Fase Final del campeonato, pues se encuentran a dos puntos de los puestos de Play-In, no obstante, en Pumas ya no dependen de ellos mismos para acceder a la siguiente instancia ya que deben ganar sus compromisos restantes ante Xolos y Cruz Azul, esperando a que los equipos de arriba no sumen.

¿Cuándo llegaría Martín Anselmi a Pumas?

Ante el complicado momento que vive el cuadro auriazul, la paciencia con Efraín Juárez parece terminarse. El trabajo del entrenador se ha puesto en duda y de acuerdo a diversos reportes, Pumas ya se habría puesto en contacto con Martín Anselmi para sondear la posibilidad de llevarlo al banquillo del Pedregal. Sin embargo, las negociaciones se encuentran pausadas en búsqueda de un nuevo proyecto con la posibilidad de volver a entablar conversaciones en diciembre una vez que termine el certamen en curso.

Anteriormente, el entrenador argentino ya fue parte de la Liga BBVA MX al frente de Cruz Azul, escuadra con la que tuvo un registro de 50 partidos con saldo de 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas. Posteriormente, fue parte del Porto. En Europa el registro fue de 21 compromisos en el banquillo con marca de 10 triunfos, seis juegos igualados y cinco perdidos.

