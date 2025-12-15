Los futbolistas que podrían salir de Cruz Azul en este mercado

La Máquina de Cruz Azul comienza a planear lo que será el próximo año de cara al Clausura 2026, y dentro de esto se incluyen las bajas que podría tener el conjunto celeste para los siguientes torneos.

La primera baja que viene sonando desde hace algunas semanas es la del futbolista polaco Mateusz Bogusz quien desde este torneo mostró su malestar al no tener tantos minutos como lo esperaba en el cuadro cementero, por lo que junto a su entorno a comenzado a buscar opciones para salir del futbol mexicano y la MLS sería una importante y seductora posibilidad.

Probables salidas en Cruz Azul

Estos futbolistas también estarían entre la baraja de salidas, Lorenzo Faravelli y Willer Ditta, además de que se trabaja en la renovación del capitán Ignacio Rivero.

Lorenzo Faravelli llegó en la era Martín Anselmi y poco a poco se comenzó a ganar la confianza y el cariño de los aficionados celestes; sin embargo en el último torneo con la llegada de dos mediocampistas como José Paradela y Jeremy Márquez, Faravelli comenzó a perder protagonismo en el XI titular, esto sumando a la lesión de Andrés Montaño que estará de regreso en este 2026, por lo que “Lolo” podría estar en las opciones de salida para buscar más minutos.

Vienen por jugadores de Cruz Azul

Por otro lado, en Monterrey ya tienen una lista de opciones para sustituir la baja del español Sergio Ramos quien le dijo adiós al futbol mexicano hace algunos días. Entre las opciones que manejan en la Sultana del Norte está el defensor colombiano, Willer Ditta, que milita actualmente en la Máquina de Cruz Azul aunque su salida se ve complicada debido a la baja de alguien como Jesús Orozco en la defensa celeste.

Otros nombres que han sonado para salir son los de Jaziel Mendoza y Mateo Levy, quienes habrían despertado el interés de equipos para darles minutos en el máximo circuito; sin embargo, ambos son del gusto de Nicolás Larcamón y se ve complicada una salida.

