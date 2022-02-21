47 torneos después, logró ganar en el PGA Tour Latinoamérica

Luego de 47 torneos disputados en el PGA TOUR Latinoamérica, el estadounidense Matt Ryan por fin consiguió levantar un trofeo de campeón. Con un score total de 265 golpes, 23-bajo par, el jugador de 35 años se consagró como el mejor del Estrella del Mar 2022, tercer evento de la temporada 2021-22 que se desarrolló en Mazatlán, Sinaloa.

Su segundo 66 consecutivo de la semana le permitió separarse por un golpe del estadounidense Mitchell Meissner y del chileno Cristóbal del Solar.

“Mi primer torneo lo jugué en México en 2014 y lo perdí en desempate. Han pasado muchas cosas desde ese momento y aunque había tenido buenos resultados no había podido ganar. Se siente increíble haberlo hecho y que justo haya sido en México. Siempre he dicho que soy feliz en este lugar”, sostuvo Ryan sobre su victoria de este domingo en el Estrella del Mar Country Club.

Los mexicanos Emilio González y Armando Favela fueron los mejores locales al terminar empatando el sexto lugar con 17-bajo par. González firmó un 70 en su ronda final, mientras que Favela, quien había iniciado el día en el trío de jugadores que comandaban el tablero de posiciones, no pudo cerrar en buena forma y finalizó con 72 en su tarjeta.

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Posición final de los mexicanos que superaron el corte

T6 Emilio González (-17)

T6 Armando Favela (-17)

T9 Raúl Pereda (-16)

T12 Rodolfo Cazaubón (-15)

T18 Jorge Villar (-14)

T24 Aaron Terrazas (-13)

T46 José Narro (-8)

T50 Cristian Romero (-7)

T 50 Ángel Morales Hernández (-7)

T56 Roberto Rodríguez (-5)

Posiciones de la Totalplay Cup al momento

1.- Jorge Fernández Valdés (Argentina) 766 puntos.

2.- Alan Wagner (Argentina) 621 puntos.

3.- Matt Ryan (Estados Unidos) 500 puntos.

4.- Mitchell Meissner (Estados Unidos) 348 puntos.

5.- Chandler Blanchet (Estados Unidos) 345 puntos.

