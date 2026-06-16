Tiene 24 años, vale más de 15 millones y será BAJA de Cruz Azul para el Apertura 2026

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleva a cabo, distintos campamentos de la Liga BBVA MX comienzan a visualizar lo que será el siguiente torneo Apertura 2026. Uno de ellos es el de Cruz Azul, institución que llegará a esta temporada como la vigente campeona del país.

Cruz Azul viaja a Guadalajara

Tal situación obliga a Cruz Azul a reforzar aún más su plantilla a fin de buscar el bicampeonato de la mano de Joel Huiqui, por lo que el mercado de transferencias puede ser muy movido para el club no solo en cuanto a altas se refiere, sino también a los jugadores que podrían abandonar La Noria.

¿Qué jugador saldrá de Cruz Azul para este torneo?

Nacido el 2 de abril del 2002, distintos reportes indican que Mauro Zaleta, de 24 años de edad, será uno de los elementos que no formen parte de Cruz Azul para la siguiente temporada, esto luego del gran paso que el mexicano vivió la última temporada con el Mazatlán.

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RUMOR || ALTA



👤 Mauro Zaleta

🇲🇽 Mexicano, 2002

🟠 Lateral Izquierdo

📍 Mazatlán (Cruz Azul) → Necaxa#AP26 #FuerzaRayos⚡️



📝 @Armand_Mel91: "Mientras tanto, Mauro Zaleta está cerca de jugar para los Potros, a pesar del interés de Necaxa" pic.twitter.com/nIoh1tdnA2 — EstufaNecaxa (@EstufaNecaxa) June 7, 2026

Cabe mencionar que Mauro Zaleta se desempeña en la posición de lateral por izquierda, por lo que se esperaba que fuera el recambio de Omar Campos. Sin embargo, todo parece indicar que el mexicano llegará al Necaxa a préstamo por un año con opción a compra.

Con ello, el jugador, cuyo valor asciende a más de 15 millones de pesos de acuerdo con Transfermarkt, vivirá una aventura más dentro de la primera división mexicana, aunque lejos de Cruz Azul. Así, espera adueñarse de la banda izquierda de los Rayos de cara al próximo torneo.

¿Qué otros jugadores podrían dejar a Cruz Azul para el Apertura 2026?

Además de Mauro Zaleta, son varios los elementos que suenan para dejar a Cruz Azul antes del inicio del torneo Apertura 2026. Dos de ellos son Gonzalo Piovi y Gabriel Fernández, quien hasta el momento no ha logrado un acuerdo de renovación con la directiva celeste.