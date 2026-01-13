Maxi Moralez DESAFÍA al tiempo y a la MLS para seguir haciendo HISTORIA en New York

En una MLS obsesionada con la juventud, la velocidad y los fichajes rutilantes, Maxi Moralez volvió a desafiar la lógica. Cuando muchos esperaban un cierre de ciclo, el mediocampista argentino decidió quedarse. New York City FC renovó a Maxi Moralez por una temporada más, y la noticia no solo habla de fútbol: habla de pertenencia, liderazgo y una conexión profunda con la ciudad.

A sus 38 años —39 en febrero— Moralez fue uno de los jugadores más importantes de la temporada MLS 2025, siendo titular en 39 partidos, aportando 3 goles y 11 asistencias entre fase regular y playoffs. Más allá de los números, fue el alma competitiva de un equipo que llegó hasta la Final de la Conferencia, con un gol decisivo suyo en semifinales, antes de caer ante el Inter Miami de Lionel Messi.

¿Por qué la renovación de Maxi Moralez con NYCFC es una señal tan poderosa en la MLS?

La continuidad de Maxi Moralez no es una renovación más. Es un mensaje. En una MLS que mira constantemente al mercado internacional, NYCFC eligió respaldar a su líder histórico, al futbolista que mejor entiende el ADN del club.

Moralez se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar como titular todos los partidos desde que la liga adoptó el formato de 34 encuentros en 2011. Ese dato, por sí solo, refleja profesionalismo, preparación física y una lectura del juego que compensa cualquier desgaste natural.

“Este club es mi casa”, dijo Maxi tras el anuncio. Y no es una frase vacía. Con 240 partidos en MLS, es el único jugador del NYCFC en superar los 200 encuentros y el máximo contribuidor de goles en la historia del club, por encima incluso de David Villa.

A true New Yorker 🫶 pic.twitter.com/wbXhxtBON5 — New York City FC (@newyorkcityfc) January 12, 2026

Maxi Moralez, el puente entre la historia del club y el futuro de New York City FC

Desde su llegada en 2017, Moralez fue protagonista de los momentos más importantes del club, incluido el título de MLS Cup en 2021. Tras un breve regreso a Racing en 2023, volvió para reafirmar que su historia con NYCFC no estaba terminada.

Su renovación llega en un momento simbólico: el club avanza en la construcción de su estadio propio en Queens, el Etihad Stadium, con estreno previsto para 2027. Moralez representa ese puente entre el pasado glorioso y el futuro que se avecina.

En una MLS que cambia rápido, Maxi Moralez eligió quedarse. Y NYCFC eligió creer que la experiencia, cuando es auténtica, también puede ser revolucionaria.