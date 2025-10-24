Mazatlán vs América: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Arranca la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este viernes 24 de octubre, el tradicional Viernes Botanero trae el duelo de Mazatlán vs América en la cancha del Estadio El Encanto, partido que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 20:50 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Robert Dante Siboldi, los Cañoneros encaran el juego en casa luego de haber empatado ante Santos Laguna a media semana, resultado con el que se mantienen con posibilidades de acceder a la Fase Final del campeonato con opciones de meterse a la instancia de Play-In, no obstante, dependen de ganar sus compromisos restantes y que los equipos de arriba no sumen.

Del otro lado, el cuadro azulcrema comandado por André Jardine viene de ganarle a Puebla en la Jornada 14. El conjunto de Coapa ya tiene su boleto a la Fase Final del Apertura 2025, pues actualmente se ubican en el segundo lugar de la tabla general con 30 puntos, resultado de nueve victorias, tres empates y dos derrotas.

Historial Mazatlán vs América

En el historial, la última derrota del Club América en el Estadio El Encanto fue en el Torneo Clausura 2022 cuando el cuadro de Mazatlán obtuvo los tres puntos por marcador de 2-1, siendo la única victoria de los Cañoneros ante el equipo azulcrema.

Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambas escuadras terminó con goleada del América por 5-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

