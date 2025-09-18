ÚLTIMA HORA: Así va la tabla general del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras 8 fechas completas

A lo largo del Torneo Apertura 2025, los equipos ya disputaron ocho partidos. Luego del juego pendiente entre Chivas y Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del campeonato, la tabla general se ajusta de cara a la Jornada 9 del certamen, misma que se juega este fin de semana.

Así va la tabla general del Apertura 2025

Tras el empate sin goles entre el ‘Rebaño Sagrado’ y el conjunto de la UANL, el equipo dirigido por Gabriel Milito se ubica en el lugar 11 de la clasificación con 8 puntos. Por su parte, el cuadro comandado por Guido Pizarro se encuentra en el quinto sitio con 15 unidades.

De cara a la Fecha 9 del Apertura 2025, Monterrey lidera la competencia con 21 puntos. En el segundo puesto aparece Cruz Azul con 20 unidades y el tercer lugar es del América con 17 puntos.

Por debajo, el cuarto sitio le pertenece a Toluca con 16 unidades. Xolos aparece en sexto con 13 puntos seguido de Pachuca con el mismo registro y Pumas es octavo con 12 puntos, mismos que tiene Juárez en el noveno puesto de la tabla general.

Al momento, el Club León es décimo con 11 puntos y hasta ahí, serían los equipos clasificados a la Fase Final del campeonato. Más abajo se encuentra Guadalajara seguido de Santos, Atlético de San Luis, Mazatlán, Atlas, Necaxa, Querétaro y Puebla, escuadras que estarían eliminadas si este 17 de septiembre se terminara la Fase Regular.

