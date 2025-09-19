Ver GRATIS y EN VIVO Mazatlán vs Atlas, partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 19 de septiembre del 2025, tenemos doble cartelera en el Viernes Botanero. Los encuentros que podrás ver en vivo y gratis por TV Azteca son: Necaxa vs Puebla y Mazatlan vs Atlas.

Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Así puedes ver GRATIS y EN VIVO el Mazatlán vs Atlas

El encuentro de Mazatlán vs Atlas arranca al finalizar el Necaxa vs Puebla desde el Estadio el Encanto. El juego lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Diete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes .

AQUI PUEDES VER EN VIVO Y GRATIS EL NECAXA VS PUEBLA

El partido tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos Salgado.

Así llegan Mazatlán y Atlas

Para el Mazatlán vs Atlas, ambos equipos llegan necesitados de sumar de a tres puntos pues en sus últimos cinco partidos registran tres empates y dos derrotas.

Los Cañoneros se ubican en el lugar 14 de la tabla con seis puntos conseguidos al tener una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Los mismos resultados que registran los rojinegros, con seis puntos se colocan en el lugar 15 de la tabla.

Mazatlán llega con una ligera ventaja pues en el historial de partidos ante el Atlas, en los últimos cinco juegos, los cañoneros solo han perdido un juego. Llegan con tres victorias y un empate.

Últimos cinco resultados



Jornada 13 Mazatlan FC 3-2 Atlas Cla25

Jornada 12 Atlas 0-0 Mazatlan FC Ape24

Jornada 6 Mazatlan FC2-0 AtlasCla24

Jornada 13 Atlas 1-3 Mazatlan FC Ape23

Jornada 2 Atlas 2-1 Mazatlan FC Cla23

Los dirigidos por Diego Cocca buscarán terminar con la racha de resultados negativos de visitante.

