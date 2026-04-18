Mazatlán vs Querétaro: Alineaciones del partido de la Jornada 15 del Clausura 2026
En busca de sumar puntos para poder entrar a liguilla directa, Mazatlán y Querétaro salen con sus mejores hombres en el cancha del estadio El Encanto
esde la cancha del Estadio El Encanto, en el arranque de las acciones de la Jornad 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Mazatlán recibe a Querétaro en el ya tradicional Viernes Botanero.
Se espera una gran entrada en el Estadio El Encanto, luego de que la directiva de Mazatlán sorprendiera al poner los boletos a tan solo 5 pesos.
Mazatlán busca el milagro de acceder a la liguilla directa, pero necesita ganar sus últimos dos partidos. Actualmente se ubica en la posición 17 de la tabla general con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas, perfilándose a quedar eliminado del Clausura 2026. El conjunto sinaloense viene de caer 3-1 ante Pumas en la capital.
A diferencia de su rival, Querétaro mantiene vivas sus aspiraciones. El equipo dirigido por Esteban González se encuentra en la posición 15 con 15 puntos y necesita sumar de a tres para seguir soñando con la liguilla del Clausura 2026. Los Gallos registran 3 victorias, 6 empates y 5 derrotas, y llegan motivados tras golear 3-1 a Necaxa.
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Alineación Mazatlán
El equipo presenta a Ricardo Rodríguez (#33) en la portería, resguardado por una línea defensiva compuesta por Jair Díaz (#4), Facundo Almada (#5), Mauro Zaleta (#14) y Lucas Merolla (#19). En el medio campo aparecen Edgar Bárcenas (#11), Josue Ovalle (#17), Sebastián Santos (#21) y Said Godínez (#25), mientras que el ataque queda bajo la responsabilidad de Luiz Teodora (#7) y Brian Rubio (#15).
Alineación Querétaro
La escuadra rival alinea a José Hernández (#1) bajo los tres palos, con una defensa integrada por Lucas Abascia (#2), Diego Reyes (#9), Francisco Venegas (#17), Bayron Duarte (#22) y Daniel Parra (#27). La zona medular es ocupada por Carlo García (#4), Santiago Homenchenko (#6) y Jean Unjanque (#14), dejando la punta ofensiva para Ali Ávila (#31) y Mateo Coronel (#37).
¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Mazatlán vs Quéretaro de la Jornada 15 del Clausura 2026?
La transmisión totalmente en vivo y gratis se podrá disfrutar a través de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, así como en su sitio web y app digital, con la cobertura completa del partido. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
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