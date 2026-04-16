CONFIRMADO: El Chivas vs Puebla de la Jornada 15 del Clausura 2026 se jugará a las 9:35 AM

El duelo entre Chivas y Puebla correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 ya tiene horario y sede confirmados. El encuentro se disputará a las 9:35 de la mañana en la Cancha Gigantera 2 de Verde Valle, en Guadalajara, donde el conjunto rojiblanco buscará afianzarse en la parte alta de la tabla rumbo a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Este partido correspondiente a la categoría Sub-21, donde Chivas llega a este compromiso ubicado en la quinta posición, con un balance sólido de cinco victorias, siete empates y dos derrotas. El equipo ha mostrado regularidad a lo largo del torneo, sumando puntos de manera constante, aunque con varios empates que le han impedido escalar aún más posiciones.

Por su parte, Puebla atraviesa un panorama distinto, instalado en la parte baja de la clasificación. El conjunto poblano suma tres triunfos, ocho empates y tres derrotas, números que reflejan una campaña irregular en la que le ha costado cerrar los partidos y convertir empates en victorias.

El enfrentamiento luce como una oportunidad clara para que Chivas imponga condiciones en casa, mientras que Puebla intentará dar la sorpresa y rescatar puntos importantes en una cancha complicada. El desarrollo del partido marcará mucho en las aspiraciones de ambos equipos rumbo al cierre de la fase regular.

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FECHA Y HORA EXACTA del Chivas vs Puebla de la Jornada 15 del Clausura 2026

El partido entre Chivas y Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la LigaBBVA MX, se disputará el sábado 18 de abril a las 19:07 horas en el Estadio Akron, donde el conjunto rojiblanco buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos clave en la recta final del torneo y tratar de romper el récord de puntos.



Fecha: Sábado, 18 de abril de 2026

Hora: 19:07 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Akron

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