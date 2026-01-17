Mazatlán vs Rayados de Monterrey: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY viernes 16 de enero, partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador por internet y online
Mazatlán y Rayados abren la actividad de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX con el Viernes Botanero
Mazatlán buscará sumar sus primeros puntos del Clausura 2026 cuando se enfrente este viernes 16 de enero a los Rayados de Monterrey en compromiso de la Jornada 3 a disputarse en el Estadio El Encanto.
Mazatlán vs Rayados de Monterrey EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX