Mazatlán vs Rayados de Monterrey: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY viernes 16 de enero, partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador por internet y online

Mazatlán buscará sumar sus primeros puntos del Clausura 2026 cuando se enfrente este viernes 16 de enero a los Rayados de Monterrey en compromiso de la Jornada 3 a disputarse en el Estadio El Encanto.

Te puede interesar: Mazatlán vs Rayados de Monterrey EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

