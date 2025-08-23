Ver GRATIS y EN VIVO Mazatlán vs Tigres, Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mazatlán recibe a Tigres en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, partido que vas a poder disfrutar en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ¿Derrota de Chivas? Liga BBVA MX ‘decreta’ victoria de Xolos ante Guadalajara

Dirigidos por Robert Dante Siboldi, el conjunto de los Cañoneros encara el partido luego de haber perdido en su visita a Monterrey. Por su parte, la escuadra comandada por Guido Pizarro viene de caer frente al América en la Fecha 5.

Ubicados en el lugar 13 e la tabla general, Mazatlán se mantiene invicto en el Estadio El Encanto al registrar una victoria y un empate ante su gente. Del otro lado, Tigres ocupa el sexto lugar en la clasificación, tiene un juego disputado y una victoria en territorio ajeno.

La última vez en la que el cuadro de La Perla del Pacífico y La U de Nuevo León se enfrentaron en El Encanto, los Cañoneros sumaron los tres puntos por marcador de 2-0 en la Jornada 13 del Apertura 2024.

VE AQUÍ MAZATLÁN VS TIGRES EN VIVO

Partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025

FC Juárez 2-1 Santos Laguna

Querétaro 3-2 Atlético de San Luis

Xolos 3-3 Chivas

Sábado 23 de agosto:



León vs Pachuca - 17:00 Hrs.

Monterrey vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Tigres - 19:00 Hrs.

Cruz Azul vs Toluca - 21:05 Hrs.

Domingo 24 de agosto:



Pumas vs Puebla - 17:00 Hrs.

Atlas vs América - 19:05 Hrs.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas registra nuevo DELANTERO para la Jornada 6 del Apertura 2025