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Fútbol

PSG reunirá a Neymar y Mbappé para resolver sus problemas

El equipo parisino sostendrá una reunión entre Neymar y Mbappé con la intención de suavizar las diferencias que han venido arrastrando en los últimos días

Mbappé PSG Neymar pelea League 1

Escrito por: Alejandro Puello

La relación entre Mbappé y Neymar no es la mejor. El conflicto interno del PSG ya se encuentra en boca de todos tras lo ocurrido en el partido del fin de semana ante Montpellier.

Pese al triunfo de los parisinos por 5 a 2 con tres goles del brasileño, una pequeña discusión entre este último y el delantero francés a la hora de ejecutar un penal habría desencadenado un problema.

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Aseguran que el PSG buscará resolver problema entre Neymar y Mbappé

Medios en Francia aseguran que Neymar y Mbappé tendrán una reunión con la dirigencia del club a lo largo de esta semana. La intención es poner en claro el rumbo a seguir y suavizar el problema entre ambos jugadores. En las oficinas del PSG quieren tratar también el asunto del comportamiento del astro galo con otros compañeros durante el último partido.

Por si fuera poco, las redes sociales estallaron al ver que el exdelantero del Barcelona había dado "me gusta" a unas publicaciones en donde el francés era llamado irónicamente el dueño del equipo.

No es la primera vez que Neymar pelea por tirar penalits

Neymar ya tuvo problemas anteriormente con Edinson Cavani, a la hora de decidir quién era el encargado de lanzar los penaltis, y ahora vuelve a tenerlos con Mbappé. El entrenador parisino se refirió al delicado asunto entre los jugadores en la rueda de prensa posterior al partido.

"Para este encuentro elegimos un orden. Kylian tiró el primero y era lógico que Neymar fuera el siguiente en lanzar. Ya veremos más adelante para el resto de la temporada", sentenció el francés.

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Con su reciente renovación, Mbappé pasó a ser el mejor pago del PSG y es ahora su jugador "franquicia" teniendo así un poder diferente al de sus compañeros en lo que a decisiones y privilegios se refiere.

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