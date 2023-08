¿Cómo jugaría el Real Madrid con Mbappé en sus filas?

El Real Madrid, caracterizado históricamente por contratar a los mejores jugadores disponibles en el mundo futbolístico, lleva por lo menos un par de años queriendo dar otro golpe en el mercado y hacerse con los servicios de quizá el mejor jugador del momento, Kylian Mbappé.

Mientras el capitán de la Selección de Francia se encuentra en medio de una novela con su actual club, el PSG, el Madrid aguarda el desenlace en primera fila, y prepara su próxima temporada con la incógnita sobre si estará o no Mbappé en su once. Y aunque no hay nada definido aún, es válido imaginar cómo se pararía el club blanco con la estrella de 24 años en su ataque.

El estilo de juego del Real Madrid, teniendo a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé y el Real Madrid han acaparado los focos por segundo mercado veraniego consecutivo, después de que el jugador no ejerciera su renovación con el PSG, club que a falta de un año de contrato con el delantero, le había pedido que renovara o se fuera este mismo verano.

En caso de que ocurra lo segundo, el Madrid es quizá el único equipo en la lista de espera, o por lo menos el candidato obvio para recibir al campeón del mundo en Rusia 2018. Esto apuntalaría un ataque merengue que se quedó sin su mejor arma desde hace algunas semanas, Karim Benzema.

Para llegar al Madrid, Mbappé aportaría con un rol ligeramente distinto al que tiene en el Parque de los Príncipes, esto por el tipo de jugadores que ya tiene el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Con Vinicius Jr. funcionando cada vez mejor en esa ala izquierda del campo, el francés fungiría más como un suplente de Benzema, clavado en el área y listo para recibir balones para rematar.

Mbappé tendrá que ser muy inteligente para moverse dentro del área, aunque eso no quiere decir que vaya a dejar de estar involucrado por completo en la creación del juego. Recordemos que muchas veces Benzema fungía como poste y distribuía balones hacia las bandas para abrir los espacios.

Las diferencias clave entre él y Benzema surgen cuando se trata de un juego más directo, con Mbappé ejecutando muchos más regates y pases progresivos, de acuerdo a una base de datos publicada por The Athletic. En otras palabras, el jugador de 24 años es más agresivo en las transiciones, lo que haría del ataque de Madrid uno más veloz en comparación con las últimas temporadas, en las que su juego ha perdido velocidad debido a que sus creativos estelares han envejecido.

Acorde a las alineaciones del entrenador Carlo Ancelotti en esta temporada, el club podría jugar con dos puntas, siendo Vinicius Jr. una, y Mbappé la otra. Un ataque con mucha movilidad y en donde los espacios y la velocidad serían los principales argumentos. Pero la gran ventaja es que con jugadores de esta calidad hay muchas otras formaciones que pueden funcionar.