McDonald’s y el Mundial: cuando un vaso se convierte en parte de la historia

El Mundial también se colecciona

Con la cuenta regresiva para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México, la emoción ya no solo se respira en los estadios. El verdadero espíritu mundialista se construye en los rituales de todos los días: en la playera de la suerte que no se lava, en la quiniela de la oficina y en las calles que se pintan de verde. Es ahí, en el corazón del fanatismo real , donde McDonald’s se une a la celebración con una propuesta que promete desatar la fiebre de la coleccionabilidad.

Por qué un vaso nunca es suficiente

Para un auténtico apasionado del fútbol, la historia no solo se queda en la memoria; se exhibe con orgullo. McDonald’s lo sabe y por eso presenta el nuevo McTrío Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que pueden elegir una Big Mac o 10 McNuggets de Pollo, y estos incluyen una joya para los fanáticos: una colección de 7 vasos coleccionables, destacando una edición exclusiva que solo se podrá conseguir en México.

No se trata de un simple artículo promocional, sino de un trofeo cotidiano. Tener el primero en las manos inevitablemente despierta la misma pregunta entre amigos o compañeros de trabajo: ¿cuál te falta?. Ahí es donde empieza la verdadera magia del torneo: la búsqueda de los diseños icónicos, el intercambio de piezas y esa complicidad cultural que demuestra que, sin importar la edad, hay un fan de McDonald’s en todos nosotros.

Un ritual para conservar después del silbatazo final

La Copa del Mundo dura un mes, pero la pasión se queda mucho más tiempo. Ya sea armando el plan de último momento para pedir por delivery o por la App de McDonald’s y ver el partido desde casa o haciendo una parada en el restaurante favorito antes de que ruede el balón, esta colección está pensada para acompañar esos momentos que hacen especial cada Mundial. Porque al final, además de los goles y las celebraciones, también permanecen los objetos que guardan esos recuerdos; y cuando el fanatismo es real, un solo vaso nunca es suficiente.