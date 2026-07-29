El medallero HOY miércoles 29 de julio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, actualización al momento

Hasta el momento, este miércoles 29 de julio, la delegación mexicana se consolida en lo más alto de la tabla general del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aumentando la distancia frente a sus perseguidores y proyectándose como la gran favorita para dominar la justa caribeña.

Tras una intensa jornada previa repleta de preseas, los atletas aztecas al momento ya superaron la barrera de las 140 medallas totales, manteniendo un ritmo imparable en la cosecha dorada.

Tabla de Posiciones al Momento

A continuación, te mostramos cómo se encuentra la parte alta de la clasificación oficial en esta jornada de miércoles:

1.- México: 58 oro, 47 plata, 35 bronce. Total: 137

2.- Colombia: 35 oro, 34 plata, 23 bronce. Total: 92

3.- Cuba: 16 oro, 16 plata, 20 bronce. Total: 52

4.- Venezuela: 12 oro, 20 plata, 35 bronce. Total: 67

5.- República Dominicana: 10 oro, 11 plata, 34 bronce. Total: 55

6.- Guatemala: 7 oro, 10 plata, 13 bronce. Total: 30

7.- Puerto Rico: 7 oro, 8 plata, 13 bronce. Total: 28

8.- El Salvador: 4 oro, 2 plata, 8 bronce. Total: 14

9.- Costa Rica: 3 oro, 2 plata, 9 bronce. Total: 14

10.- Panamá: 2 oro, 3 plata, 2 bronce. Total: 7

La delegación mexicana continúa marcando la pauta del torneo gracias a su notable profundidad en disciplinas acuáticas y de precisión. Por su parte, la delegación de Colombia se afianza firmemente en la segunda posición, respaldada por actuaciones sobresalientes en ciclismo, trampolín y arquería.

En el tercer escalón, la histórica potencia caribeña, Cuba, mantiene un duelo muy cerrado por el podio general frente a Venezuela y la delegación anfitriona, República Dominicana, que no deja de sumar festejos con el respaldo de su afición local.

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