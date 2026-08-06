Medallero HOY miércoles 5 de agosto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La delegación mexicana continúa en lo más alto del medallero en los Juegos Centroamericanos y ya rebasó las 300 preseas totales en la justa veraniega.
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Medallero de los Juegos Centroamericanos 2026
- México: 139 oro, 91 plata, 82 bronce (Total: 312)
- Colombia: 68 oro, 76 plata, 58 bronce (Total: 202)
- Cuba: 38 oro, 32 plata, 40 bronce (Total: 110)
- Venezuela: 24 oro, 48 plata, 74 bronce (Total: 146)
- República Dominicana: 24 oro, 20 plata, 51 bronce (Total: 95)
- Puerto Rico: 22 oro, 28 plata, 35 bronce (Total: 81)
- Guatemala: 14 oro, 26 plata, 31 bronce (Total: 71)
- El Salvador: 6 oro, 4 plata, 11 bronce (Total: 21)
- Costa Rica: 5 oro, 4 plata, 12 bronce (Total: 21)
- Trinidad y Tobago: 5 oro, 4 plata, 8 bronce (Total: 17)
- Panamá: 3 oro, 6 plata, 5 bronce (Total: 14)
- Guyana: 3 oro, 0 plata, 2 bronce (Total: 5)
- Guadalupe: 2 oro, 0 plata, 3 bronce (Total: 5)
- Barbados: 1 oro, 5 plata, 0 bronce (Total: 6)
- Honduras: 1 oro, 4 plata, 4 bronce (Total: 9)
- Haití: 1 oro, 1 plata, 1 bronce (Total: 3)
- Jamaica: 0 oro, 1 plata, 5 bronce (Total: 6)
- Bermudas: 0 oro, 1 plata, 2 bronce (Total: 3)
- Islas Vírgenes Estadounidenses: 0 oro, 1 plata, 1 bronce (Total: 2)
- Bahamas: 0 oro, 1 plata, 0 bronce (Total: 1)