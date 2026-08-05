Este sería el sueldo de Miguel Herrera por ser el DT de Los Potros del Atlante

Miguel “Piojo” Herrera regresó a los banquillos de la Liga BBVA MX para esta nueva temporada, luego de que el Atlante apostará por él para afrontar el Apertura 2026. Si bien es cierto que iniciaron la campaña con derrota contra Necaxa, los Potros de Hierro se repusieron y ahora mismo estiran una racha de tres partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones.

Gran parte de este buen momento es gracias a Herrera, quien logró conformar un equipo aguerrido y ambicioso. La directiva del Atlante confió desde el día uno en el timonel mexicano, gracias a su extensa experiencia dentro de la Liga BBVA MX como así también en la Selección Nacional. Por esta razón, el Piojo goza de uno de los sueldos más elevados del futbol mexicano.

Cuánto ganaría Miguel Herrera en el Atlante

Diversos reportes señalan que el Atlante le habría ofrecido alrededor de 1,5 millones de dólares por temporada a Miguel Herrera para que regresara a los banquillos. Cabe destacar que los Potros de Hierro no revelaron de forma oficial la cantidad de dinero que le pagan a su entrenador, por esta razón, los números deberán tomarse como estimaciones.

Esta cifra equivale a 25,8 millones de pesos mexicanos por año aproximadamente, un salario que lo ubica entre los entrenadores mejor pagados de la Liga BBVA MX. Esta diferencia es aún más impactante si se compara el salario anterior del Piojo Herrera, quien se llevaba alrededor de 6 millones de pesos por temporada cuando aún era técnico de la Selección de Costa Rica.

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Esto demuestra una parte esencial del proyecto del Atlante, donde los directivos priorizaron realizar gran parte de la inversión en un entrenador de renombre para poder regresar de la mejor manera a la Primera División. Esto se ve reflejado en los primeros resultados del equipo: 2 triunfos, un empate y solo una derrota en sus primeros cuatro partidos.

|Crédito: Instagram/@atlantefc

Atlante comienza con el pie derecho su primera temporada tras volver del ascenso

Atlante ha tenido un inicio alentador en su regreso a la Primera División después de 12 años. Los Potros suman cuatro puntos de nueve posibles y ocupan el décimo lugar de la tabla general del Apertura 2026, con un balance de cinco goles anotados y cinco recibidos.

El conjunto azulgrana comenzó con una derrota por 2-1 frente a Necaxa, aunque Eugenio Pizzuto convirtió el primer gol del club en la máxima categoría desde 2014. Posteriormente, Atlante consiguió un empate 1-1 ante América y dio la gran sorpresa de la Jornada 3 al derrotar 3-2 a Cruz Azul, vigente campeón de la Liga BBVA MX.

El triunfo sobre La Máquina también significó la primera victoria de los Potros en Primera División desde el 23 de marzo de 2014. De esta manera, Atlante cerró las primeras tres jornadas con una derrota, un empate y un triunfo, demostrando que puede competir ante algunos de los clubes más importantes del futbol mexicano.