Medios europeos explotan con el América por el debut de Saint-Maximin

Este lunes 25 de agosto del 2025, diferentes medios en Europa hablaron del América por el debut de Saint-Maximin. El atacante disputó su primer partido en el futbol mexicano y tuvo un debut de en sueño al conseguir marcar gol.

¡Es el calor de la afición, Maxi! 🫶 Bienvenido al América... 💙🦅💛 pic.twitter.com/XWDXuEUAoJ — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025

Medios como “L’Equipe” hablaron del francés destacando su debut con gol y victoria, de su peculiar festejo y de como fue recibido a su llegada a México.

Así fue el debut de Saint-Maximin

El encuentro terminó con la victoria del América 4-2 al Atlas con debut y gol incluido de Saint-Maximin.

El encuentro estuvo muy parejo hasta que Atlas se quedó con uno menos por una expulsión a Aldo Rocha. Tras la expulsión, el América logró anotar dos goles que terminaron con su victoria.

Los anotadores del partido fueron: Rodríguez, del Prete, González, Fidalgo, Saint-Maximin y Dávila.

Un triunfo que generó mucha polémica en las redes sociales por dos penales que sancionaron a favor del equipo del América. Algunos aficionados señalaron que las jugadas son cerradas pero que no debían de sancionar la pena máxima.

El árbitro “Gato” Ortiz fue fuertemente criticado y señalado pues en los últimos seis encuentros que ha sido el árbitro del América, ha terminado sancionando siete penales.

El ‘Gato’ Ortíz volvió a marcar penal a favor de Las Águilas, en está ocasión 2 en el mismo partido 🐱 ¿Influyó el arbitraje en el resultado del Atlas vs América? 🤔 #ConLosProta pic.twitter.com/KkQZdFlMqf — Los Protagonistas (@losprota) August 25, 2025

El equipo de Coapa se mantiene invicto y se coloca en el segundo lugar de la tabla con 14 puntos.