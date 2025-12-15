¿Mejor que Cardozo? Los números que vuelven a Paulinho una LEYENDA del Toluca

Una de las razones por las cuales el Toluca logró un campeonato más en su historia derivó de la magia individual que tiene en algunos de sus futbolistas. El ejemplo perfecto de esta situación es el portugués Paulinho , quien en tres torneos ya se considera una leyenda absoluta del club.

Paulinho | “SUFRIR TAMBIÉN NOS HACE MAS FUERTES”

Paulinho anotó en la final de vuelta del torneo Apertura 2025 ante los Tigres, un gol que ayudó a que el duelo se fuera a la tanda de penales para que, a la postre, fueran los Diablos Rojos quienes se quedaran con el campeonato. Ahora bien, ¿cuáles son los números del delantero como jugador choricero?

¿Qué números colocan a Paulinho como leyenda del Toluca?

En tan solo un año y medio en la institución choricera, Paulinho ha logrado cosas verdaderamente importantes con los Diablos Rojos al grado de que algunos fanáticos ya lo consideran a la par de Cardozo, quien es sin duda el máximo referente en ofensiva en la historia del Toluca.

El festejo de Paulinho a lo José Saturnino Cardozo 👹 pic.twitter.com/YjAOec2NZc — Analistas (@SomosAnalistas_) December 15, 2025

Y es que, en tres torneos cortos de Liga BBVA MX y en 68 encuentros totales con el club, el atacante suma 48 anotaciones, 10 pases a gol y cuatro títulos, destacando el Apertura 2025 que recientemente conquistó con la institución, mismo en donde aportó un gol en la gran final de vuelta.

Además, Paulinho formó parte del club que alcanzó el liderato en las últimas dos ediciones, siendo además bicampeón de Liga BBVA MX, campeón de la Campeones Cup y ganador del Campeón de Campeones. Finalmente, también es tricampeón de goleo, Balón de Oro como mejor jugador, máximo goleador y mejor delantero de la primera división azteca.

¿Paulinho irá a la Copa Mundial de la FIFA con Portugal?

En más de una ocasión el técnico de la Selección de Portugal ha dicho que continúa analizando su convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 asegurando que Paulinho es uno de los candidatos a la terna de centros delanteros, por lo que no se descarta que el elemento de 33 años forma parte de la próxima Copa del Mundo.