Andrade revela los planes que la WWE tenía para él; sería vital en el crecimiento de AAA

Han pasado varios meses desde que se confirmó su despido; sin embargo, las secuelas de lo que pudo ser una gran historia se mantienen en la mente de Andrade Cien Almas , luchador mexicano que tuvo un paso por la WWE y que estaba destinado a ser el rostro de la AAA.

Con la adquisición de la AAA por parte de la WWE la empresa tenía en mente muchos planes para los luchadores mexicanos, entre ellos Andrade, uno de los más imponentes que han llegado desde México que, sin embargo, no pudo sobresalir en la industria debido a su limitado dominio del idioma inglés.

¿Andrade sería la cara de la AAA en esta etapa con WWE?

Andrade concedió una charla con el creador de contenido SoyEduardoBates, misma en donde reveló algunos detalles estratégicos de lo que la WWE espera de la AAA. Entre ellos, aseguró que su nombre fue postulado para ser el rostro rudo de la empresa mexicana en esta etapa de expansión.

ANDRADE Y LOS PLANES QUE TENDRÍA EN TRIPLE A



"En el primer evento de Triple A yo iba a estar. Era Vikingo, Fénix, Oba Femi y yo. El primer Worlds Collide. Después se cambió todo, entré al Money in the Bank y ya no me metieron al evento, nunca regresé a Triple A.



— Eduardo Bates (@soyeduardobates) December 11, 2025

Andrade fue claro en mencionar que él iba a formar parte de un fatal de cuatro esquinas en la primera edición de Worlds Collide en donde enfrentaría a El Hijo del Vikingo, Oba Femi y Fénix. Posteriormente, aseguró que la WWE tenía en mente que él fuera el rostro rudo de la AAA de cara a los próximos años.

Tristemente para su causa, ambos planes no se concretaron debido a los problemas que el luchador tuvo con la WWE, mismos que significaron su salida de la empresa. Ante ello, la industria tomó la decisión de colocar a Dominik como el rostro nuevo de la AAA, lo cual ha hecho que tenga más visibilidad en el entorno mexicano.

¿Qué pasará con Andrade en 2026?

Durante una charla con nuestros compañeros de Azteca Deportes Andrade aseguró que, afortunadamente, ha recibido las llamadas de muchas empresas en el mundo, así como del circuito independiente. Por ende, espera que cuando termine su problema de la WWE vuelva a las arenas para seguir con su etapa como luchador profesional.